Общество
21 минуту назад
2 августа движение в центре Липецка будет ограничено на время полумарафона
2 августа по Липецку пробегут участники полумарафона. Как предупреждает мэрия, в этот день с 07.00 и до окончания полумарафона на улицах города, по которым пройдут маршруты забегов, будет ограниченно автомобильное движение.
Ограничения введут на площадях Соборной, Плеханова и Авиаторов, улицах Зегеля, Гагарина, Космонавтов, Терешковой, Интернациональной.
На перекрытых участках будут дежурить полицейские. Ограничение не распространяется на автомобили экстренных служб.
Ограничения введут на площадях Соборной, Плеханова и Авиаторов, улицах Зегеля, Гагарина, Космонавтов, Терешковой, Интернациональной.
На перекрытых участках будут дежурить полицейские. Ограничение не распространяется на автомобили экстренных служб.