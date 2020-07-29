Общество

21 минуту назад

2 августа движение в центре Липецка будет ограничено на время полумарафона

76
#дорожное движение
2 августа движение в центре Липецка будет ограничено на время полумарафона
2 августа по Липецку пробегут участники полумарафона. Как предупреждает мэрия, в этот день  с 07.00 и до окончания полумарафона на улицах города, по которым пройдут маршруты забегов, будет ограниченно автомобильное движение.

Ограничения введут на площадях Соборной, Плеханова и Авиаторов, улицах Зегеля, Гагарина, Космонавтов, Терешковой, Интернациональной.

На перекрытых участках будут дежурить полицейские. Ограничение не распространяется на автомобили  экстренных служб.

76
#дорожное движение

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