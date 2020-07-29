2 августа движение в центре Липецка будет ограничено на время полумарафона

2 августа по Липецку пробегут участники полумарафона. Как предупреждает мэрия, в этот день с 07.00 и до окончания полумарафона на улицах города, по которым пройдут маршруты забегов, будет ограниченно автомобильное движение.



Ограничения введут на площадях Соборной, Плеханова и Авиаторов, улицах Зегеля, Гагарина, Космонавтов, Терешковой, Интернациональной.



На перекрытых участках будут дежурить полицейские. Ограничение не распространяется на автомобили экстренных служб.



