В России
39 минут назад
Цены на билеты в Анталью выросли на фоне открытия рейсов из России
После заявления правительства РФ об открытии рейсов в Турцию Анталья стала самым популярным маршрутом у россиян, однако цены на билеты из российской столицы туда выросли на 42%, а в Стамбул — на 30% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщают «Известия».
24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение. В первую очередь Москва возобновит полеты в Турцию, Великобританию и Танзанию, так как только эти три страны соответствуют условиям для открытия границ на взаимной основе.
Возобновление полетов в Турцию будет проходить в два этапа: с 1 августа откроются полеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-дону в Стамбул и Анкару. С 10 августа можно будет улететь в Анталью, Бодрум и Даламан, то есть на основные турецкие курорты.
В результате за первый уикенд после сообщений об открытии рейсов в Турцию направление Москва-Анталья стало первым по популярности среди всех зарубежных маршрутов. Сейчас доля купленных поездок по этому направлению составляет 12% от всех билетов за рубеж. При этом количество бронирований в Турцию в период с 20 по 26 июля выросло в пять раз, по сравнению с периодом 13-19 июля.
Средний чек на перелет из Москвы в Анталью вырос на 42%, в Стамбул — на 30%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена билета из Петербурга в Анталью увеличилась на 61%, а в Стамбул — снизилась на 13%.
Отмечается, что стоимость билетов на популярные российские курорты по сравнению с 2019 годом наоборот снизилась: средний чек по направлению Москва-Симферополь уменьшился на 15%, Москва-Сочи — на 19%. Однако после объявления о возобновлении сообщения с Турцией спрос на билеты в Симферополь, Сочи и Калининград сократился на 10%.
24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение. В первую очередь Москва возобновит полеты в Турцию, Великобританию и Танзанию, так как только эти три страны соответствуют условиям для открытия границ на взаимной основе.
Возобновление полетов в Турцию будет проходить в два этапа: с 1 августа откроются полеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-дону в Стамбул и Анкару. С 10 августа можно будет улететь в Анталью, Бодрум и Даламан, то есть на основные турецкие курорты.
В результате за первый уикенд после сообщений об открытии рейсов в Турцию направление Москва-Анталья стало первым по популярности среди всех зарубежных маршрутов. Сейчас доля купленных поездок по этому направлению составляет 12% от всех билетов за рубеж. При этом количество бронирований в Турцию в период с 20 по 26 июля выросло в пять раз, по сравнению с периодом 13-19 июля.
Средний чек на перелет из Москвы в Анталью вырос на 42%, в Стамбул — на 30%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена билета из Петербурга в Анталью увеличилась на 61%, а в Стамбул — снизилась на 13%.
Отмечается, что стоимость билетов на популярные российские курорты по сравнению с 2019 годом наоборот снизилась: средний чек по направлению Москва-Симферополь уменьшился на 15%, Москва-Сочи — на 19%. Однако после объявления о возобновлении сообщения с Турцией спрос на билеты в Симферополь, Сочи и Калининград сократился на 10%.