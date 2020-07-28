Водитель «семерки» погиб в двойном столкновении под Липецком

ДТП с участием двух «ВАЗов» и «Шкоды» произошло 28 июля около семи утра у СНТ «Дачный-5».

По предварительным данным, водитель «Шкоды» выехал на полосу встречного движения, где его автомобиль столкнулся с «ВАЗ-2106», сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



- От удара иномарку отбросило обратно в свою полосу, где в нее врезался «ВАЗ-2107», - рассказали в пресс-службе. – От полученных травм 23-летний водитель отечественного автомобиля скончался на месте происшествия. Также есть пострадавший в иномарке.



На месте происшествия работают сотрудники полиции.

