Происшествия

58 минут назад

Водитель «семерки» погиб в двойном столкновении под Липецком

4 1927
#ДТП
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Водитель «семерки» погиб в двойном столкновении под Липецком

ДТП с участием двух «ВАЗов» и «Шкоды» произошло 28 июля около семи утра у СНТ «Дачный-5».

По предварительным данным, водитель «Шкоды» выехал на полосу встречного движения, где его автомобиль столкнулся с «ВАЗ-2106», сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. 

- От удара иномарку отбросило обратно в свою полосу, где в нее врезался «ВАЗ-2107», - рассказали в пресс-службе. – От полученных травм 23-летний водитель отечественного автомобиля скончался на месте происшествия. Также есть пострадавший в иномарке.

 На месте происшествия работают сотрудники полиции.
4 1927
#ДТП
3

Комментарии (4)

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Этот урод спешил?

14 минут назад
На весь род теперь проклятье.
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///

15 минут назад
Слабоваты у нас законы для таких водил, штраф и опять вперёд с песнями... может как в Белоруссии, пьяный за рулём- получай по полной... а тут город сватов и кумовьев... откупятся и опять за старое
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Я

33 минуты назад
На кол водила шкоды
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суд инквизиции

39 минут назад
водителю «Шкоды»надо выколоть глаза и оторвать руки надо
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