сегодня, 15:12
В Липецкой области сухо и до +31
В ближайшие двое суток (28 и 29 июля) Липецкая область будет находиться под влиянием антициклона, осадков не ожидается, погода будет сухой и жаркой.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 июля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от 11 до 16 градусов тепла, днем будет от 26 до 31 градуса.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 12 до 14 градусов тепла, днем ожидается от 28 до 30 градусов тепла.
День 28 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +40 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1937 году – 7 градусов тепла.
Чумачечий
Кащенко вский