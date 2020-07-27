В Липецкой области сухо и до +31

В ближайшие двое суток (28 и 29 июля) Липецкая область будет находиться под влиянием антициклона, осадков не ожидается, погода будет сухой и жаркой.

30 июля к региону приблизится холодный атмосферный фронт, который принесет с собой кратковременные дожди с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят 21-24 градуса тепла, что на 1-4 градуса выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 июля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от 11 до 16 градусов тепла, днем будет от 26 до 31 градуса.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 12 до 14 градусов тепла, днем ожидается от 28 до 30 градусов тепла.



День 28 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +40 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1937 году – 7 градусов тепла.

