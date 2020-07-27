Погода в Липецке

сегодня, 15:12

В Липецкой области сухо и до +31

2 494
#жара
В Липецкой области сухо и до +31

В ближайшие двое суток (28 и 29 июля) Липецкая область будет находиться под влиянием антициклона, осадков не ожидается, погода будет сухой и жаркой.

30 июля к региону приблизится холодный атмосферный фронт, который принесет с собой кратковременные дожди с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят 21-24 градуса тепла, что на 1-4 градуса выше нормы.   

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 июля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от 11 до 16 градусов тепла, днем будет от 26 до 31 градуса. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 12 до 14 градусов тепла, днем ожидается от 28 до 30 градусов тепла. 

День 28 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +40  градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1937 году – 7 градусов тепла.  
2 494
#жара

Комментарии (2)

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Чумачечий

сегодня, 15:36
Лучше бы до минус - 30, да со снегом в придачу!
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Кащенко вский

сегодня, 15:32
Скорей бы лето! А то достал уже этот мороз! И надоело каждый день во дворе снег чистить!
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