В Липецке сгорел трансформатор

За выходные дни в Липецкой области произошли 42 пожара, 12 из них – с ущербом.

За прошедшие выходные дни в Липецкой области произошли 42 пожара. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, 15 раз горела сухая трава, площадь этих пожаров составила 5, 222 гектара, в 15 случаях горел мусор, общая площадь таких пожаров - 636 м. кв. Кроме того, произошли 12 пожаров с ущербом, в том числе три в Липецке: в городе сгорели мусорный контейнер, пристройка к дому, а на Осеннем проезде трансформатор.



В Лебедянском районе сгорела квартира, в Тербунском районе - кровля надворной постройки, в Добровском районе сгорел сарай и кровля дома на площади 20 кв.м., в Чаплыгинском районе огнем уничтожен мусорный контейнер.



В Добринском и Задонском районах горели поля с пшеницей на общей площади 1,01 гектара.

