Дожди ненадолго прекратятся в Липецкой области

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет неустойчивой. Местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах с грозой.

Среднесуточные температуры воздуха составят 17-19 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 июня в Липецкой области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, ночью слабый, днем усилится до 6-11 м/сек. Температура ночью будет от +8 до +13 градусов, днем – от +22 до +27 градусов.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +10 до +12 градусов, днем – от +23 до +25 градусов.День 2 июня стал самым теплым в Липецке в 1986 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1916 году – 1 градус тепла.