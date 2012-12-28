Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липчанам приготовиться: впереди гроза и яростный ветер
Общество
Женщине-дропу из Усмани грозит до 5 лет лишения свободы
Происшествия
Оперативные службы региона приведены в состояние повышенной готовности
Общество
В Липецке отменили мероприятия в парках ко Дню защиты детей
Общество
Ночью в Липецке возможно особенно яркое северное сияние
Общество
В Липецке завыли сирены – объявлен «красный уровень»
Общество
В Липецкой области объявлен жёлтый уровень воздушной опасности
Происшествия
Вертолеты и самолет сбросили воду на лесной пожар в Усманском районе 39 раз
Происшествия
Запрет для госорганов общаться через иностранные мессенджеры, новые правила для смены пароля на Госуслугах
Общество
Хорошо смеётся из студентов тот, у кого последний выставлен зачёт
Неделя 48
Читать все
Липчанам приготовиться: впереди гроза и яростный ветер
Общество
В Липецке отменили мероприятия в парках ко Дню защиты детей
Общество
Оперативные службы региона приведены в состояние повышенной готовности
Общество
Ночью в Липецке возможно особенно яркое северное сияние
Общество
Дождь в помощь: в Усманском районе продолжают бороться с пожаром
Общество
Два «золота» в Кубке мира и повторение рекорда планеты
Спорт
В Липецке завыли сирены – объявлен «красный уровень»
Общество
Дожди ненадолго прекратятся в Липецкой области
Погода в Липецке
В Липецкой области объявлен жёлтый уровень воздушной опасности
Происшествия
В Липецке – большое отключение холодной воды
Общество
Читать все
Погода в Липецке
376
сегодня, 17:30
5

Дожди ненадолго прекратятся в Липецкой области

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет неустойчивой. Местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах с грозой.

Среднесуточные температуры воздуха составят 17-19 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 июня в Липецкой области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, ночью слабый, днем усилится до 6-11 м/сек. Температура ночью будет от +8 до +13 градусов, днем – от +22 до +27 градусов.

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +10 до +12 градусов, днем – от +23 до +25 градусов.

День 2 июня стал самым теплым в Липецке в 1986 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1916 году – 1 градус тепла.
Погода
0
0
0
0
2

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Леша
6 минут назад
вот пусть 23-25 и останется на все лето
Ответить
Бред
15 минут назад
Дождей нет, шаровой молнии нет, пару часов обещали непогоду на пару дней. И вдруг дожди прекратятся. Извините, земляки, но я их не видел
Ответить
А я вот не
20 минут назад
Стесняюсь спросить: а где дожди были, чтобы ненадолго прекратиться????
Ответить
Эксперт
35 минут назад
Дожди даже еще не начинались что им прекращаться то.
Ответить
Алкан лтз
57 минут назад
Так дождей то и не было!!!
Ответить
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Перевозчики просят увеличить стоимость проезда в Липецке на 3-4 рубля
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Говорит Липецк
Какая улица в Липецке самая красивая?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить