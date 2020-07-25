Происшествия
сегодня, 13:44
Полицейские нашли пропавшего пенсионера в Липецке
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73-летний пенсионер не покидал района пропажи.
Пропавшего 73-летнего пенсионера нашли сотрудники полиции, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
- Мужчина не покидал Сырский Рудник, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Пенсионер жив и здоров. В силу возраста полицейские довезли его до дома и передали родственникам.
- Мужчина не покидал Сырский Рудник, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Пенсионер жив и здоров. В силу возраста полицейские довезли его до дома и передали родственникам.
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