Полицейские нашли пропавшего пенсионера в Липецке

73-летний пенсионер не покидал района пропажи.

Пропавшего 73-летнего пенсионера нашли сотрудники полиции, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



- Мужчина не покидал Сырский Рудник, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Пенсионер жив и здоров. В силу возраста полицейские довезли его до дома и передали родственникам.