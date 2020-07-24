Уже завтра в Липецк вернется жара и у спасателей выходные отменяются. Сегодня они провели профилактический рейд, чтобы напомнить горожанам о правилах безопасного отдыха у воды.





Возможно, рейд кажется рутиной, но в чрезвычайной ситуации такие знания могут пригодиться. Особое внимание спасатели уделяют семьям, родителям рассказали, как опасно оставлять у воды детей без присмотра.



С начала лета в реках и прудах области погибли 29 человек. В прошлом году за этот же период было 19 погибших. Увеличение числа смертей спасатели связывают с тем, что отдых заграницей закрыт и люди остались дома, да и это лето жарче, чем прошлое.







Отдыхающие добродушно относятся к участникам рейда и выслушивают их наставления. Высказывают недовольство по поводу того, что все четыре липецких пляжа до сих пор официально закрыты.







— Все понимают, что в это бред! В 37-градусную жару и не купаться?! — возмущаются липчане.



Рейд проходит не только на суше, но и на воде. Плывем от спасательной станции в сторону первого Силикатного озера. По дороге встречаются пришвартованные катера, пляж, палаточный городок — есть и такие любители природы, которые все лето живут у воды.







— В выходные здесь будет как на МКАДе! На силикатных озерах в каждом закутке будет лодка стоять, — оценивает предстоящие выходные руководитель инспекторского отдела по городу Липецку Василий Чернавский.







В Липецкой области зарегистрировано около 4,5 тысяч маломерных судов. Ни в этом, ни в прошлом году ЧП с их участием не зафиксировано.



Самая громкая авария последних лет произошла 4 августа 2018 года, Сегодня еще не так жарко, но на Новолипецком пляже все равно есть загорающие, и даже те, кто купается. Сотрудники ГУ МЧС России по Липецкой области совместно со спасателями государственной противопожарной спасательной службы рассказали горожанам о том, как оказать первую помощь.Возможно, рейд кажется рутиной, но в чрезвычайной ситуации такие знания могут пригодиться. Особое внимание спасатели уделяют семьям, родителям рассказали, как опасно оставлять у воды детей без присмотра.С начала лета в реках и прудах области погибли 29 человек. В прошлом году за этот же период было 19 погибших. Увеличение числа смертей спасатели связывают с тем, что отдых заграницей закрыт и люди остались дома, да и это лето жарче, чем прошлое.Отдыхающие добродушно относятся к участникам рейда и выслушивают их наставления. Высказывают недовольство по поводу того, что все четыре липецких пляжа до сих пор официально закрыты.— Все понимают, что в это бред! В 37-градусную жару и не купаться?! — возмущаются липчане.Рейд проходит не только на суше, но и на воде. Плывем от спасательной станции в сторону первого Силикатного озера. По дороге встречаются пришвартованные катера, пляж, палаточный городок — есть и такие любители природы, которые все лето живут у воды.— В выходные здесь будет как на МКАДе! На силикатных озерах в каждом закутке будет лодка стоять, — оценивает предстоящие выходные руководитель инспекторского отдела по городу Липецку Василий Чернавский.В Липецкой области зарегистрировано около 4,5 тысяч маломерных судов. Ни в этом, ни в прошлом году ЧП с их участием не зафиксировано.Самая громкая авария последних лет произошла 4 августа 2018 года, катер винтами изрубил пенсионерку . Его «капитана» приговорили к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима.