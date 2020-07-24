Общество

сегодня, 13:48

«В выходные здесь будет как на МКАДе»

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#спасатели #рейд #происшествия на воде
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«В выходные здесь будет как на МКАДе»

Уже завтра в Липецк вернется жара и у спасателей выходные отменяются. Сегодня они провели профилактический рейд, чтобы напомнить горожанам о правилах безопасного отдыха у воды.

Сегодня еще не так жарко, но на Новолипецком пляже все равно есть загорающие, и даже те, кто купается. Сотрудники ГУ МЧС России по Липецкой области совместно со спасателями государственной противопожарной спасательной службы рассказали горожанам о том, как оказать первую помощь.

Возможно, рейд кажется рутиной, но в чрезвычайной ситуации такие знания могут пригодиться. Особое внимание спасатели уделяют семьям, родителям рассказали, как опасно оставлять у воды детей без присмотра.

С начала лета в реках и прудах области погибли 29 человек. В прошлом году за этот же период было 19 погибших. Увеличение числа смертей спасатели связывают с тем, что отдых заграницей закрыт и люди остались дома, да и это лето жарче, чем прошлое.



Отдыхающие добродушно относятся к участникам рейда и выслушивают их наставления. Высказывают недовольство по поводу того, что все четыре липецких пляжа до сих пор официально закрыты.



— Все понимают, что в это бред! В 37-градусную жару и не купаться?! — возмущаются липчане.

Рейд проходит не только на суше, но и на воде. Плывем от спасательной станции в сторону первого Силикатного озера. По дороге встречаются пришвартованные катера, пляж, палаточный городок — есть и такие любители природы, которые все лето живут у воды.



— В выходные здесь будет как на МКАДе! На силикатных озерах в каждом закутке будет лодка стоять, — оценивает предстоящие выходные руководитель инспекторского отдела по городу Липецку Василий Чернавский.



В Липецкой области зарегистрировано около 4,5 тысяч маломерных судов. Ни в этом, ни в прошлом году ЧП с их участием не зафиксировано.

Самая громкая авария последних лет произошла 4 августа 2018 года, катер винтами изрубил пенсионерку. Его «капитана» приговорили к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима.
8 6590
#спасатели #рейд #происшествия на воде
9

Комментарии (8)

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Мизантроп

27 минут назад
К канализациях толька какашки и плавают.
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бабло ради бабла

сегодня, 15:56
60+, ..как бы срубить три миллиона бабла? а скажу ка что пляжи не подготовили.мож прокатит.
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Вольдемар

сегодня, 15:54
Не ссыти. Всё не потонут, только те, кто бухой!
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ТакСИСЯтка спаниэля Анжелика

сегодня, 15:36
На фотке деффчонка худенькая ,а я зато веселая
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Игорь

сегодня, 15:14
Москва в липецке сняла ограничения пипец кто нами рулит дедушка
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60+

сегодня, 14:23
Мерия виновна во всех утонувших в реке в этом сезоне , потому что не подготовила пляжи ! Родственникам трагически погибшим нужно подать иск к мру и всем ответственным чиновникам ! Размер компенсации не мнении 3 000 000 .
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Леночка

сегодня, 13:55
А (мкаде)-это многоквартирные дома?
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дед

сегодня, 13:54
Сейчас молодой электорат учится плавать по роликам в ютубе,типа,21 век,все онлайн можно.
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