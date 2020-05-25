Вы сможете избежать лишних трат на электроэнергию, если будете следовать простым правилам

Энергетики назвали основные ошибки, которые приводят жителей Липецкой области к дополнительным тратам, и рассказали, как их избежать

Нерегулярная оплата

Долг за свет может появиться, когда оплата вносится 1 раз в несколько месяцев. Отсутствие ежемесячной оплаты приводит к накоплению долга, а значит, к незапланированным расходам в дальнейшем, когда придется рассчитываться сразу за несколько месяцев. Кроме того, просрочка платежа грозит начислением пени по ставке дорогого банковского кредита, речь идет о 15% годовых, которые будут начисляться за каждый день просрочки платежа и увеличивать сумму долга. Сейчас в стране действует мораторий на начисление пени, но прежний порядок взимания штрафов может быть введён уже с июня.

Поставщик электроэнергии в Липецкой области напоминает, платить за электроэнергию нужно ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за тем месяцем, в котором получена квитанция.

Нарушение порядка переоформления договора при смене владельца

Когда меняется владелец жилья, проводится процедура переоформления договора. В случае если такой процедурой новый собственник пренебрегает, и информация о продаже жилья к поставщику электроэнергии не поступает, при накоплении долга новым собственником работа по взысканию долга и судебных расходов ведется в отношении прежнего владельца. В результате бывший хозяин становится должником, и все неприятности, связанные с долгами, ложатся на его плечи. Например, долги за нового собственника по решению суда могут быть списаны с банковской карты прежнего владельца. В дальнейшем взысканные средства вернут, но время, которое будет потрачено на предоставление документов, справок, заявлений для возврата средств, вернуть будет невозможно.

Поставщик электроэнергии в Липецкой области рекомендует после продажи недвижимости информировать о смене собственника жилого помещения. Это поможет избежать долгов в том случае, если новый собственник жилья не переоформит договор на себя и окажется недобросовестным плательщиком.

Для переоформления договора после продажи квартиры или частного дома необходимо направить скан-копии паспорта, договора купли-продажи объекта недвижимости и заявления о расторжении договора электроснабжения в произвольной форме в Личном кабинете клиента lkk.noviten.ru, по электронной почте info@lesk.ru или обратиться с пакетом документов в Центр обслуживания клиентов.

Непередача показаний приборов учета, установленных в квартире или в частном доме, где временно никто не проживает

Жилое помещение, где стоит исправный прибор учета, пустует. Показания прибора учета не передаются, так как нет потребления электроэнергии, но поставщику электроэнергии ничего об этом не известно. В этом случае плата за услугу будет начисляться в соответствии с законодательством - 3 месяца по среднемесячному потреблению, далее - по нормативу. В случае отсутствия оплаты выставленных счетов образуется задолженность, которая может привести к дополнительным расходам - оплате начисленных пеней. А задолженность на сумму, превышающую сумму 2-месячных размеров платы, рассчитанных по нормативу, может оставить хозяина помещения без света после отмены моратория на введение ограничения для граждан-должников.

Поставщик электроэнергии в Липецкой области рекомендует информировать о том, что в помещении никто не проживает, путем передачи одних и тех же показаний ежемесячно. Тем самым будет подтверждение, что ресурс не потребляли, и не накопится долг.

Показания прибора учета можно передавать в любое время, но для того, чтобы их учли для расчета оплаты в текущем месяце, в законодательстве установлен срок с 1-го по 25-е число. При выполнении этого требования в квитанции за расчетный месяц вы получите актуальную информацию об объемах потребленного ресурса и расчет платы по факту.

Чем рискуют должники за электроэнергию?

Долги будут взысканы в судебном порядке. При взыскании задолженности действует упрощенный порядок рассмотрения дела - по судебному приказу. На основании судебного приказа банки могут взыскивать деньги с банковских счетов должника. Используются и другие способы взыскания - арест банковского счета, удержание из заработной платы и пенсии. Помимо суммы основного долга придется дополнительно оплатить госпошлину и судебные расходы.

Отсутствие возможности получать банковские кредиты. Информация о задолженности за электроэнергию передается в Бюро Кредитных Историй и так называемый «чёрный список» клиентов, которым пользуются банки. Наличие задолженности по суду за коммунальный платеж затруднит получение микрозайма, банковского кредита. С высокой вероятностью откажут в ипотеке и в автокредите.

Затруднение в продаже жилья. При сделке купли-продажи покупатель может попросить предъявить справку об отсутствии задолженности. Наличие долга в справке за услугу поставщика может «спугнуть» покупателя, и он откажется от участия в сделке. В случае осуществления сделки, если новый владелец при оформлении документов на собственность узнает о долге, сделка может быть признана незаконной. Договор купли-продажи расторгается в судебном порядке.

Запрет на выезд из страны. За долг на сумму более 30 тысяч вводится запрет на выезд из страны.

Начисление пеней на основной платеж. Как уже отмечалось ранее, отменить мораторий на пени власти могут гораздо раньше, чем планировалось, тогда должникам начнут считать пени по ставке 15% годовых за каждый день просрочки платежа.

Отказ в выплате субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Начисление льгот получателю субсидии приостанавливается, когда долг за коммунальную услугу накопился за 2 месяца. Выплату должник не получит уже с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором поступила информация о долге. Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг приостанавливается в полном объеме, независимо от того, по какому виду услуги задолженность.

Как передать показания электросчетчика и оплатить квитанцию не выходя из дома?

Узнать о состоянии счета за электроэнергию, передать показания и оплатить квитанции не выходя из дома можно в Личном кабинете клиента lkk.noviten.ru, используя компьютер или мобильный телефон.

Для регистрации в Личном кабинете клиента нужно зайти на сайт lkk.noviten.ru, ввести семизначный номер клиента, указанный в квитанции, и номер телефона, на который придет трёхзначный пароль. Пароль является постоянным.

Платежи в Личном кабинете клиента принимаются без комиссии и посредников, средства зачисляются на счет без промедления. Проверить пополнение баланса можно сразу в «ИСТОРИИ ПЛАТЕЖЕЙ». Показания, переданные в Личном кабинете, попадают в базу данных поставщика электроэнергии и принимаются к расчету. Ресурс доступен круглосуточно.

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