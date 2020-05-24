В центре Липецка выставлено оцепление

Сигнальной лентой огорожен участок у дома № 23а на улице Зегеля.

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Как сообщили GOROD48 очевидцы, часть территории у дома №23а на улице Зегеля в Липецке вечером 24 мая была ограждена сигнальной лентой, в том числе тротуар. На место стянуты сотрудники правоохранительных органов. Причиной реакции служб экстренного реагирования стало сообщение о подозрительном предмете. При детальном обследовании стало ясно, что он не представляет угрозы, поэтому оцепление было вскоре снято.