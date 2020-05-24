Общество

43 минуты назад

Четыре улицы Липецка останутся без света

622
#отключение электроэнергии
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Четыре улицы Липецка останутся без света

На сетях электрооборудования ЛГЭК 25 мая пройдут отключения потребителей из-за ремонта.

25 мая с 09:00 до 16:00 жители дома №5 по улице Исполкомовской, а также частный сектор этой же улицы останутся без электричества.

С 09:00 до 17:00 обесточат также дома № 1а по проезду Шишкина, №№ 1а, 3, 3а, 11, 19, 24 по улице Тельмана и №№ 35, 68, 70, 70а, 70б, 70в по улице Гагарина.

Как пояснили в ЛГЭК, на сетях электрооборудования в этих районах будут проводить аварийные ремонтные работы.
622
#отключение электроэнергии
1

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