Четыре улицы Липецка останутся без света

На сетях электрооборудования ЛГЭК 25 мая пройдут отключения потребителей из-за ремонта.



25 мая с 09:00 до 16:00 жители дома №5 по улице Исполкомовской, а также частный сектор этой же улицы останутся без электричества.



С 09:00 до 17:00 обесточат также дома № 1а по проезду Шишкина, №№ 1а, 3, 3а, 11, 19, 24 по улице Тельмана и №№ 35, 68, 70, 70а, 70б, 70в по улице Гагарина.



Как пояснили в ЛГЭК, на сетях электрооборудования в этих районах будут проводить аварийные ремонтные работы.