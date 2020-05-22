Коронавирус

сегодня, 16:46

Ещё 20 человек в регионе вылечились от коронавируса

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#коронавирус
Ещё 20 человек в регионе вылечились от коронавируса

22 мая в Липецкой области выписаны после перенесенной коронавирусной инфекции ещё 20 человек. Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрированы 1503 случая новой коронавирусной инфекции, 463 человека выздоровели, 5 человек умерли. 1035 находятся на лечении. 

По данным областного оперштаба, в больницах региона находятся 198 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 479 человек с подозрением на выделение вируса. Получают лечение на дому 837 пациентов с лёгкой формой COVID-19. Еще 8 человек находятся в обсерваторе Данкова на двухнедельном карантине. 
 
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1006 человек. 
 
За последние сутки в регионе подтверждены 64 случая инфицирования коронавирусом. 26 из заболевших - жители Липецка, 12 -Грязинского района, по восемь заболевших выявлены в Липецком и Лебедянском районах, 7 - в Ельце, по одному - в Елецком, Задонском, Краснинском районах.

По данным Роспоребнадзора, с начала эпидемии на коронавирусную инфекцию в Липецкой области обследованы 48 700 человек, за последние сутки - 1909 человек.
 


1 771
#коронавирус

Комментарии (1)

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28 минут назад
Напечатайте, пожалуйста, график заболевших ковид-19 по возрастным категориям.
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