Ещё 20 человек в регионе вылечились от коронавируса

22 мая в Липецкой области выписаны после перенесенной коронавирусной инфекции ещё 20 человек. Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрированы 1503 случая новой коронавирусной инфекции, 463 человека выздоровели, 5 человек умерли. 1035 находятся на лечении.





Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1006 человек.



За последние сутки в регионе подтверждены 64 случая инфицирования коронавирусом. 26 из заболевших -



По данным Роспоребнадзора, с начала эпидемии на коронавирусную инфекцию в Липецкой области обследованы 48 700 человек, за последние сутки - 1909 человек.







По данным областного оперштаба, в больницах региона находятся 198 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 479 человек с подозрением на выделение вируса. Получают лечение на дому 837 пациентов с лёгкой формой COVID-19. Еще 8 человек находятся в обсерваторе Данкова на двухнедельном карантине.Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1006 человек.За последние сутки в регионе подтверждены 64 случая инфицирования коронавирусом. 26 из заболевших - жители Липецка , 12 -Грязинского района, по восемь заболевших выявлены в Липецком и Лебедянском районах, 7 - в Ельце, по одному - в Елецком, Задонском, Краснинском районах.По данным Роспоребнадзора, с начала эпидемии на коронавирусную инфекцию в Липецкой области обследованы 48 700 человек, за последние сутки - 1909 человек.