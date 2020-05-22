Общество

38 минут назад

В ЛГПУ все готово к приему абитуриентов

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В ЛГПУ все готово к приему абитуриентов

Во всей стране высшие учебные заведения готовятся принять первокурсников в новых условиях. В ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского все готово к приему абитуриентов.

Приемная кампания-2020 начинается 19 июня для тех, у кого уже есть на руках результаты единого государственного экзамена прошлых лет и для тех, кто выпускается из среднепрофессиональных учебных заведений. Выпускники 2020 года, которые будут сдавать экзамены этим летом, смогут подать документы в университет сразу после объявления результатов.

Документы для зачисления в этом году подаются только дистанционно. Для удобства в ЛГПУ разработали новый сервис для поступающих, с которым можно ознакомиться на официальном сайте университета в разделе «Прием-2020».

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Внутренние испытания для абитуриентов, поступающих на творческие, спортивные специальности, а также «дошкольное и начальное образование» также пройдут дистанционно с помощью электронной информационно-образовательной среды. Университет уже разработал алгоритм их проведения.

В этом году ожидается повышенный спрос на профессии, так называемой бюджетной сферы, так как в сложной экономической ситуации именно они оказались самыми защищенными. Кроме того, вынужденное дистанционное обучение заставило всех переосмыслить отношение к школе и учителям. Все участники образовательного процесса – и школьники, и родители – смогли увидеть, как важен и незаменим труд учителя. Государство на самом высоком уровне обещает поддержку педагогам, что является, безусловно, важным критерием стабильного развития сферы образования в целом. Следствием должен стать повышенный интерес к профессии учителя.

«Система образования не только учит, но и формирует личность, воспитывает, передает традиции и ценности, на которых основано общество. Дистанционное обучение не заменит традиционного формата и общения учащихся и педагога», - отметил В.В. Путин в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции

Сегодня в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского представлены абсолютно все педагогические профили, а также 23 непедагогические программы. В ЛГПУ постоянно обновляется портфель программ, чтобы удовлетворить запросы абитуриентов, учесть потребности региона и работодателей. В этом году появились новые направления подготовки: транспорт, туризм, перевод и переводоведение, фитнес и рекреация, юриспруденция и правоохранительная деятельность, безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере, прикладная математика и информатика в экономике, компьютерная и медицинская физика, история и музейное дело.

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