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29 минут назад
Греция откроет туристический сезон 15 июня
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Страна открывает границы для путешественников без предоставления справок. Тесты будут делать уже в стране прибытия.
В Греции власти подготовили план восстановления туристической отрасли, сообщил премьер-министр Кириакос Мицотакис в телеобращении. Туристический сезон в стране начнется 15 июня, когда откроются сезонные отели, с 1 июля постепенно возобновятся международные чартеры, сообщил глава кабинета министров, пишет РИА Новости. Внутренний туризм для местных жителей уже разрешен, 25 мая можно будет отправиться на яхтинг — наиболее безопасный с гигиенической точки зрения вид отдыха, сказал министр туризма Харис Теохарис. Важно, что туристам не потребуется перед выездом на отдых предоставлять справку об отсутствии коронавируса, их не будут помещать на карантин. Тесты по прилете будут проводить выборочно.
Двухсторонние переговоры со странами о возобновлении пассажирского сообщения уже идут. В ближайшее время будет представлен список открытых для посещения стран. Первые в списке — Болгария и Сербия. Из Северной Европы одной из первых отправит туристов Германия — крупнейший рынок для Греции. Обсуждается возобновление сообщения с Израилем, Кипром и другими соседними странами.
Кириакос Мицотакис сообщил, что туристы, приезжающие в Грецию, будут сдавать тесты на коронавирус. "Нашим посетителям будут делаться тесты, и будут соблюдаться наши общие протоколы здоровья, которые тем не менее не будут омрачать ни наше яркое солнце, ни природную красоту Греции", - сказал премьер.
На 20 мая в стране общее число заболевших COVID-19 составило 2853 человека. Общее число жертв — 168.
Двухсторонние переговоры со странами о возобновлении пассажирского сообщения уже идут. В ближайшее время будет представлен список открытых для посещения стран. Первые в списке — Болгария и Сербия. Из Северной Европы одной из первых отправит туристов Германия — крупнейший рынок для Греции. Обсуждается возобновление сообщения с Израилем, Кипром и другими соседними странами.
Кириакос Мицотакис сообщил, что туристы, приезжающие в Грецию, будут сдавать тесты на коронавирус. "Нашим посетителям будут делаться тесты, и будут соблюдаться наши общие протоколы здоровья, которые тем не менее не будут омрачать ни наше яркое солнце, ни природную красоту Греции", - сказал премьер.
На 20 мая в стране общее число заболевших COVID-19 составило 2853 человека. Общее число жертв — 168.
93