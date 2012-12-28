Молодую пару с ребёнком задержали у областной детской больницы с шаром полным наркотиков

Ближайшие 10 лет 36-летний мужчина и его 32-летняя сожительница проведут в колониях.

В Липецке 36-летний мужчина и его 32-летняя сожительница получили по 10 лет колонии за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима, женщина — общего режима. При этом у 32-летней женщины на свободе остались трое детей, двое из которых — малолетние.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчина и женщина списались в интернете с неизвестным под ником «Свистулька» для получения дохода от сбыта наркотиков — смеси, содержащей в своем составе а-пирролидиновалерофенон. Но прибыльный бизнес длился недолго: 7 июня прошлого года их задержали полицейские у областной детской больницы, куда пара специально приехала из Грязей на такси с общим сыном, чтобы сходить к врачу и погулять по аллее.Оперативники выдернули пару с ребёнком прямо из очереди в палатку с фруктами, положили на землю, надели наручники. Позже в отделе полиции №4 в сумке мужчины нашли перемотанный скотчем шар с 60 свёртками внутри. Всё это было изъято в присутствии двух понятых. В свертках оказались наркотики — 52,81 грамма смести с а-пирролидиновалерофеноном (производным N-метилэфедрона).Мужчина и женщина в суде вину не признали. Они настаивали, что наркотики им могли подкинуть при задержании. Так, мужчина сообщил, что является наркопотребителем, а вот к сбыту наркотиков он не причастен. Мол, при поверхностном осмотре на улице у него ничего не нашли.У его сожительницы изъяли ещё 0,82 грамма смеси с метадоном. Также пара успела сделать на улице Московской, 6а закладку: в ней было 0,16 грамма смеси с метадоном.Позже был произведен обыск в квартире на улице Кривенкова, в которой жили задержанные, и на кухне обнаружены два свертка с 0,78 грамма смеси с героином в составе.