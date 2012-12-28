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Общество
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49 минут назад
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Администрация Измалковского округа пыталась взыскать с учащейся медколледжа 554 000 рублей
178 000 рублей девушке придётся выплатить.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, девушка в 2017 году заключила договор о целевом обучении в Елецком медицинском колледже им. Героя Советского Союза К.С.Константиновой. По договору о целевом обучении она была обязана успешно пройти итоговую аттестацию и приехать работать в Измалковскую районную больницу. Во время обучения администрация Измалковского района выплачивала ей стипендию и компенсировала расходы по найму жилья. Но у девушки оказались другие планы на жизнь и своих обязательств по трудоустройству она не исполнила.
Решением Елецкого районного суда требования администрации Измалковского округа удовлетворены частично. С девушки взысканы 178 000 рублей — это задолженность по возврату бюджетных средств, выплаченных ей в качестве мер социальной поддержки. В удовлетворении иска о взыскании штрафа в размере 376 000 рублей было отказано.
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