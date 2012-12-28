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Происшествия
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8 минут назад
У стрелявшего на улице Астраханской изъяли два пистолета и 23 патрона
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия».
«39-летний подозреваемый в ходе конфликта с 42-летним мужчиной произвёл выстрел в воздух из оружия. На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли два травматических пистолета и два магазина к ним, 23 патрона и гильзу, которые, по предварительным данным, принадлежат стрелявшему. Всё изъятое направлено на экспертизу, а подозреваемый доставлен в отдел внутренних дел», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия». Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
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