У стрелявшего на улице Астраханской изъяли два пистолета и 23 патрона

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия».

В полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Астраханской. Подозреваемого задержали сотрудники Госавтоинспекции.«39-летний подозреваемый в ходе конфликта с 42-летним мужчиной произвёл выстрел в воздух из оружия. На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли два травматических пистолета и два магазина к ним, 23 патрона и гильзу, которые, по предварительным данным, принадлежат стрелявшему. Всё изъятое направлено на экспертизу, а подозреваемый доставлен в отдел внутренних дел», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия». Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.