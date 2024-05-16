Сегодня в Липецке: оркестр – всё, дни имени Пушкина и для чего липчане копят деньги

Представляем главные мероприятия сегодняшнего дня.

Температура в Липецке – 27-29 градусов. В течение дня пройдут кратковременные дожди, местами – с грозами.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах 4-й Пятилетки, 10; 30 лет Октября, 6, 8; Комсомольской, 22; Стаханова, 8, 8а, 10, 10а, 12, 14, 16, 16а; 18, 18а, 18б, 20, 22, 20а, 24; Шкатова, 4; на проспекте 60 лет СССР, 34.









С 15:00 до 18:00 обесточат улица Адмирала Макарова, Дзержинского, Зои Космодемьянской, площадь Мира, проспект Мира.











В Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) в 19:00 пройдёт концерт-закрытие 35-го сезона Липецкого симфонического оркестра.











Уже завтра исполнится 225 лет со дня рождения «Солнца русской поэзии». В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) в 14:00 пройдёт «Литературная гостиная», посвященная А.С. Пушкину. Участники вспомнят факты из биографии поэта и почитают его стихи.









В 15:00 в Центральной городской библиотеке им. С. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) состоится открытие выставки «Пушкинские строки на холсте» участников клуба самодеятельных художников «Горизонт». Художники покажут иллюстрации к произведениям поэта (6+).













В 15:00 в детской библиотеке «Солнечная» (Сиреневый проезд, 3, кв. 39) пройдёт праздник в честь поэта (6+).

















А в 19:00 – премьера спектакля «Граф Нулин» (16+).







В 18:00 состоится большой и яркий отчётный концерт сразу двух коллективов: студии восточного танца «Клеопатра» и хореографического коллектива детского эстрадного танца «Бусинки».

















В топ-5 популярных целей накопления у горожан — создание финансовой подушки безопасности – 28% опрошенных, путешествия и отдых - 21%, недвижимость - 17%, будущее детей - 14%, пассивный доход - 10%.









В это же время закрутят вентили и в частном секторе на улицах 1-й Крымской, 2-й Крымской, Киевской, Комсомольской, Пригородной, в переулке Костенко.А в промежутке с 8:00 до 18:00 возможно отключение электричества на срок до 3-х часов на улицах Ангарской, Бабушкина, Бардина, Баумана, Бурлакова, Водной, Д.Бедного, Добровской, Железногорской, К.Булавина, Курчатова, Кочеткова, М. Светлова, Патриотеческой, Писарева, Семенова-Тян-Шанского, Тихой, Третьякова, Фурманова, Юношеской, Ярославской, на площади Заводской, на проезде Осеннем, в переулках Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетном, Тёплом, Щепкина, в районах Цемзавода и Центролита, в садоводчествах «Горняк», «Горняк 1», «Спутник», «Спутник 2», «Центролит».Ещё не было 7-ми утра, а на кольцевой Воронежского шоссе и на улице Плеханова появились пробки, обозначенные на электронных картах красным цветом. Объехать проблемные места помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Без них велик шанс угодить в ловушку.Дирижировать будет Константин Барков, в концерте примут участие Липецкий камерный хор, солисты Татьяна Абдуллина (сопрано, Тамбов), Юрия Игонина (скрипка), Юлия Иконникова (орган, обе – Москва), Александр Ролдугин (баян, Липецк).В программе музыка П. Чайковского, П. Равеля, К. Сен-Санса, М. Палмери, И. Фролова и других.Вход свободный.Предстоящему дню рождения поэта будут посвящены и другие мероприятия.Посетить мероприятия можно бесплатно.Пушкинская тема сегодня главенствует и в Липецком государственном академичеком театра драмы им. Л.Н.Толстого. В 11:00 покажут детский спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке» (6+).«Граф Нулин» — короткая шуточная поэма, написанная Пушкиным всего за два утра 13 и 14 декабря 1825 года в Михайловском. «Бывают странные сближенья...» — обронил поэт... Считается, что это произведение — первая реалистическая поэма Пушкина. В «ней в живых, точных и в то же время поэтических картинах показана русская природа, жизнь и быт самых обыкновенных, ничем не выдающихся людей. Но как же чертовски талантливо написано!Провести вечер под зажигательную музыку и танцы можно во Дворце культуры «Рудничном».Рекомендуют приходить всей семьёй, вход свободный.На фестивале детских фильмов «Радуга» в областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) сегодня покажут фильм «Моя ужасная сестра 2». Россия, 2023. Комедия. Режиссер Александр ГалибинВ семействе Юли и Максима родится еще одна девочка, которая станет объектом обожания для Лены и Сони. Пока родители заняты заботами о малышке и проблемами собственных отношений, старшим сёстрам придется справиться с новыми поводами для бунта, чтобы в итоге понять: даже если кажется, что всё в мире обернулось против, семья обязательно поймет и поддержит. Рейтинг фильма на Кинопоиске – 7,3.Наталья Чистякова-Ионова, Владимир Яглыч, Софья Петрова, Лариса Удовиченко.Каждый пятый липчанин придерживается финансовой стратегии «больше тратить», выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob.19% опрошенных земляков стараются спустить как можно больше денег, так как не видят смысла в накоплениях в нашей стабильной экономической ситуации. 40%, напротив, стали больше экономить.Каждый третий респондент, имеющий накопления, стремится откладывать в кубышку от 10 до 25% своего заработка. 3 из 10 горожан — до 10% дохода.У граждан с зарплатой около 100 тысяч рублей в приоритете долгосрочные цели: подушка безопасности, жизнь на пенсии. Респонденты с доходом до 50 тысяч рублей чаще копят на покупку таких простых вещей, как домашняя техника и мебель.