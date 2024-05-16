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Сегодня в Липецке: оркестр – всё, дни имени Пушкина и для чего липчане копят деньги
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: оркестр – всё, дни имени Пушкина и для чего липчане копят деньги

Представляем главные мероприятия сегодняшнего дня.

Дожди и грозы

Температура в Липецке – 27-29 градусов. В течение дня пройдут кратковременные дожди, местами – с грозами.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах 4-й Пятилетки, 10; 30 лет Октября, 6, 8; Комсомольской, 22; Стаханова, 8, 8а, 10, 10а, 12, 14, 16, 16а; 18, 18а, 18б, 20, 22, 20а, 24; Шкатова, 4; на проспекте 60 лет СССР, 34.

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В это же время закрутят вентили и в частном секторе на улицах 1-й Крымской, 2-й Крымской, Киевской, Комсомольской, Пригородной, в переулке Костенко.

Отключение света

С 15:00 до 18:00 обесточат улица Адмирала Макарова, Дзержинского, Зои Космодемьянской, площадь Мира, проспект Мира.

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А в промежутке с 8:00 до 18:00 возможно отключение электричества на срок до 3-х часов на улицах Ангарской, Бабушкина, Бардина, Баумана, Бурлакова, Водной, Д.Бедного, Добровской, Железногорской, К.Булавина, Курчатова, Кочеткова, М. Светлова, Патриотеческой, Писарева, Семенова-Тян-Шанского, Тихой, Третьякова, Фурманова, Юношеской, Ярославской, на площади Заводской, на проезде Осеннем, в переулках Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетном, Тёплом, Щепкина, в районах Цемзавода и Центролита, в садоводчествах «Горняк», «Горняк 1», «Спутник», «Спутник 2», «Центролит».

Пробки

Ещё не было 7-ми утра, а на кольцевой Воронежского шоссе и на улице Плеханова появились пробки, обозначенные на электронных картах красным цветом. Объехать проблемные места помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Без них велик шанс угодить в ловушку.


Оркестр закрывает сезон (12+)

В Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) в 19:00 пройдёт концерт-закрытие 35-го сезона Липецкого симфонического оркестра.

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Дирижировать будет Константин Барков, в концерте примут участие Липецкий камерный хор, солисты Татьяна Абдуллина (сопрано, Тамбов), Юрия Игонина (скрипка), Юлия Иконникова (орган, обе – Москва), Александр Ролдугин (баян, Липецк).

В программе музыка П. Чайковского, П. Равеля, К. Сен-Санса, М. Палмери, И. Фролова и других.

Ко дню рождения «нашего всего» (6+)

Уже завтра исполнится 225 лет со дня рождения «Солнца русской поэзии». В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) в 14:00 пройдёт «Литературная гостиная», посвященная А.С. Пушкину. Участники вспомнят факты из биографии поэта и почитают его стихи.

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Вход свободный.

Пушкинская тема

Предстоящему дню рождения поэта будут посвящены и другие мероприятия.

В 15:00 в Центральной городской библиотеке им. С. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) состоится открытие выставки «Пушкинские строки на холсте» участников клуба самодеятельных художников «Горизонт». Художники покажут иллюстрации к произведениям поэта (6+).

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В 15:00 в детской библиотеке «Солнечная» (Сиреневый проезд, 3, кв. 39) пройдёт праздник в честь поэта (6+).

Посетить мероприятия можно бесплатно.

Театр

Пушкинская тема сегодня главенствует и в Липецком государственном академичеком театра драмы им. Л.Н.Толстого. В 11:00 покажут детский спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке» (6+).

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А в 19:00 – премьера спектакля «Граф Нулин» (16+).

«Граф Нулин» — короткая шуточная поэма, написанная Пушкиным всего за два утра 13 и 14 декабря 1825 года в Михайловском. «Бывают странные сближенья...» — обронил поэт... Считается, что это произведение — первая реалистическая поэма Пушкина. В «ней в живых, точных и в то же время поэтических картинах показана русская природа, жизнь и быт самых обыкновенных, ничем не выдающихся людей. Но как же чертовски талантливо написано!

Сегодня будут танцы (6+)

Провести вечер под зажигательную музыку и танцы можно во Дворце культуры «Рудничном».

В 18:00 состоится большой и яркий отчётный концерт сразу двух коллективов: студии восточного танца «Клеопатра» и хореографического коллектива детского эстрадного танца «Бусинки».

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Рекомендуют приходить всей семьёй, вход свободный.

Кинофестиваль

На фестивале детских фильмов «Радуга» в областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) сегодня покажут фильм «Моя ужасная сестра 2». Россия, 2023. Комедия. Режиссер Александр Галибин (6+).

В семействе Юли и Максима родится еще одна девочка, которая станет объектом обожания для Лены и Сони. Пока родители заняты заботами о малышке и проблемами собственных отношений, старшим сёстрам придется справиться с новыми поводами для бунта, чтобы в итоге понять: даже если кажется, что всё в мире обернулось против, семья обязательно поймет и поддержит. Рейтинг фильма на Кинопоиске – 7,3.

В ролях: Наталья Чистякова-Ионова, Владимир Яглыч, Софья Петрова, Лариса Удовиченко.


Липчане копят деньги. Но не все

Каждый пятый липчанин придерживается финансовой стратегии «больше тратить», выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob.
19% опрошенных земляков стараются спустить как можно больше денег, так как не видят смысла в накоплениях в нашей стабильной экономической ситуации. 40%, напротив, стали больше экономить.

В топ-5 популярных целей накопления у горожан — создание финансовой подушки безопасности – 28% опрошенных, путешествия и отдых - 21%, недвижимость - 17%, будущее детей - 14%, пассивный доход - 10%.

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Каждый третий респондент, имеющий накопления, стремится откладывать в кубышку от 10 до 25% своего заработка. 3 из 10 горожан — до 10% дохода.

У граждан с зарплатой около 100 тысяч рублей в приоритете долгосрочные цели: подушка безопасности, жизнь на пенсии. Респонденты с доходом до 50 тысяч рублей чаще копят на покупку таких простых вещей, как домашняя техника и мебель.

Дорогие липчане! В трудовой деятельности мы желаем вам успехов и… перерывов. Для этого нужны лишь чашечка кофе и совсем немного времени для чтения новостей на GOROD48. Без свежей информации на самом популярном электронном ресурсе Липецкой области многие себя не мыслят. И мы стараемся соответствовать: чаще заходите на наши электронные страницы, мы вам рады и всегда расскажем всё интересное и полезное. Ждём вас на сайте снова и снова!
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Комментарии (1)

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дилетант
3 минуты назад
относительно накопления денег - государство неоднократно помогало гражданам избавиться от сбережений : реформа 1947 года \ гиперинфляция начала 1990-х\ дефолт 1998 \ налог на доходы по вкладам 2024 года.
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