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Происшествия
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сегодня, 20:17
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Молодой водитель на «Дэу Нексии» догнал автобус на Петровском мосту
Виновник аварии и его пассажиры получили незначительные ушибы.
Судя по тормозному пути, молодой водитель вовремя не сориентировался в дорожной обстановке и не спел сбросить скорость. Удар при столкновении придал автобусу дополнительное ускорения, но, к счастью, в нем никто не пострадал.
Водитель и пассажиры «Нексии» отделались незначительными ушибами.
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