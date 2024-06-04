Молодой водитель на «Дэу Нексии» догнал автобус на Петровском мосту

Виновник аварии и его пассажиры получили незначительные ушибы.



Вечером 4 июня на Петровском мосту в сторону Левобережья водитель «Дэу Нексии» врезался в ехавший перед ним автобус «ЛиАЗ».Судя по тормозному пути, молодой водитель вовремя не сориентировался в дорожной обстановке и не спел сбросить скорость. Удар при столкновении придал автобусу дополнительное ускорения, но, к счастью, в нем никто не пострадал.Водитель и пассажиры «Нексии» отделались незначительными ушибами.