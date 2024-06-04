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сегодня, 20:17
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Молодой водитель на «Дэу Нексии» догнал автобус на Петровском мосту

Виновник аварии и его пассажиры получили незначительные ушибы.

Вечером 4 июня на Петровском мосту в сторону Левобережья водитель «Дэу Нексии» врезался в ехавший перед ним автобус «ЛиАЗ».

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Судя по тормозному пути, молодой водитель вовремя не сориентировался в дорожной обстановке и не спел сбросить скорость. Удар при столкновении придал автобусу дополнительное ускорения, но, к счастью, в нем никто не пострадал. 

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Водитель и пассажиры «Нексии» отделались незначительными ушибами.

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ДТП
автобус
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Комментарии (2)

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Сначала новые
петя .
37 минут назад
деу там .вот если бы китайские . не разу тестов не видел на крашь тест .чананы омоды .почему их не .испытывают против автобуса.
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шардак
50 минут назад
Турбо не вовремя сработало. И вентилируемые тормоза не помогли. На Теслах такое тоже случалось.
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