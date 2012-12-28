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19 минут назад

В Липецкой области заболели корью 18 человек

Случаи кори регистрируют среди тех, кто не делал от неё прививки.

За 5 месяцев этого года в Липецкой области зарегистрировано 18 случаев кори, в основном, среди не привитого против кори населения. Об этом сообщило Управление Роспотребнадзора по Липецкой области.

«Корь — это острое вирусное инфекционное заболевание, характеризующееся общей интоксикацией, воспалительными явлениями со стороны слизистых глаз, носоглотки, верхних дыхательных путей, характерной сыпью. Корь является одной из самых заразных болезней, известных на сегодняшний день. Болезнь может привести к серьезным осложнениям, таким как пневмония, коревой энцефалит (воспаление мозга), менингит (воспаление мозговой оболочки) и так далее», — отмечают в Роспотребнадзоре.

Инкубационный период составляет от 9 до 21 дней. Единственный источник – это больной человек, который заражает других в последние дни инкубационного периода. Распространение вируса происходит при чихании, кашле, разговоре с капельками слюны.

По всему миру отмечается ухудшение эпидситуации по заболеваемости корью: в 2023 году было зарегистрировано более 321,5 тысячи случаев кори. При этом особую настороженность врачей вызывают вспышки кори в странах ближайшего зарубежья (Азербайджан, Киргизия, Казахстан).

В России также регистрируется очередной циклический подъем заболеваемости корью, который связан с накоплением пула не иммунных к кори лиц в период пандемии коронавируса. Липчанам советуют не пренебрегать вакцинацией.
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