В России
36 минут назад
За сутки в России выявлено менее 9 тысяч случаев COVID-19
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Наибольшее число выявленных за сутки в РФ случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве.
В России за последние сутки зарегистрировано 8894 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщил оперативный штаб по ситуации с COVID-19. Накануне прирост составил 8849 человек. Меньше девяти тысяч новых зараженных выявлено в России уже второй день подряд. Общее число подтвержденных случаев заболевания в стране достигло 326 448. Выздоровели с начала эпидемии уже 99 825 человек (+7 144 за сутки), а общее число погибших составило 3 249 (+150).
Наибольшее число выявленных за сутки в РФ случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 2988, третий день подряд этот показатель в столице не превышает 3 тысяч. Согласно статистике оперштаба, в прошлый раз суточный прирост новых случаев в Москве был ниже трех тысяч 29 апреля – тогда он составил 2220 случаев. В тройку лидеров по приросту за последние 24 часа также вошли Московская область и Красноярский край. Кроме того, высокий суточный прирост также показали Санкт-Петербург (455), Нижегородская область (257) и Ростовская область (139), уточняет издание «Мир 24».
Вместе с тем меньше всего случаев коронавируса за сутки выявлено в Ненецком автономном округе, Республике Алтай, а также Сахалинской области – по одному новому пациенту с COVID-19.
Наибольшее число выявленных за сутки в РФ случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 2988, третий день подряд этот показатель в столице не превышает 3 тысяч. Согласно статистике оперштаба, в прошлый раз суточный прирост новых случаев в Москве был ниже трех тысяч 29 апреля – тогда он составил 2220 случаев. В тройку лидеров по приросту за последние 24 часа также вошли Московская область и Красноярский край. Кроме того, высокий суточный прирост также показали Санкт-Петербург (455), Нижегородская область (257) и Ростовская область (139), уточняет издание «Мир 24».
Вместе с тем меньше всего случаев коронавируса за сутки выявлено в Ненецком автономном округе, Республике Алтай, а также Сахалинской области – по одному новому пациенту с COVID-19.
112