В России
43 минуты назад
В небе над Красноярским краем заметили метеорит
Падение метеорита попало на видео
Камеры видеонаблюдения сняли падение яркого метеорита в Красноярском крае, сообщает РИА Новости.
Все произошло в 22:45. На кадрах видно, как в небе проносится яркая вспышка, а затем, приближаясь к земле, гаснет. Местные жители отмечают, что слышали грохот.
По словам пользователей соцсетей, метеорит заметили не только в Канске, но и в Курагинском, Минусинском и Каратузском районах, а также в Туве и Хакасии. Было ли это падение небесного тела и чем была вызвана вспышка, пока неизвестно.
Все произошло в 22:45. На кадрах видно, как в небе проносится яркая вспышка, а затем, приближаясь к земле, гаснет. Местные жители отмечают, что слышали грохот.
По словам пользователей соцсетей, метеорит заметили не только в Канске, но и в Курагинском, Минусинском и Каратузском районах, а также в Туве и Хакасии. Было ли это падение небесного тела и чем была вызвана вспышка, пока неизвестно.