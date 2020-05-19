В России

43 минуты назад

В небе над Красноярским краем заметили метеорит

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В небе над Красноярским краем заметили метеорит

Падение метеорита попало на видео

Камеры видеонаблюдения сняли падение яркого метеорита в Красноярском крае, сообщает РИА Новости.

Все произошло в 22:45. На кадрах видно, как в небе проносится яркая вспышка, а затем, приближаясь к земле, гаснет. Местные жители отмечают, что слышали грохот.

По словам пользователей соцсетей, метеорит заметили не только в Канске, но и в Курагинском, Минусинском и Каратузском районах, а также в Туве и Хакасии. Было ли это падение небесного тела и чем была вызвана вспышка, пока неизвестно.
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