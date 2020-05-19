На проектирование реконструкции автодороги по улице 50 лет НЛМК выделено 9,3 миллиона рублей

Подрядчик должен быть определен на торгах к 15 июня.

МКУ «Управление строительства Липецка» разместило заказ на проектно-изыскательские работы «Реконструкция автодороги по ул.50 лет НЛМК».



Проектировщику за 9,3 млн рублей необходимо разработать проект кардинального преображения дороги, в любой дождь превращающейся в наполненное водой корыто. Для отвода воды с проезжей части предусмотрено создание локальной ливневой канализации с очистными сооружениями. Сама дорога должна быть четырехполосной с шириной полосы в 3,75 метра и разделительной полосой в 2 метра. Предусмотрено создание нескольких светофорных объектов, кольцевой развязки, обустройство освещения. По обе стороны дороги должны быть пешеходные тротуары.



... Еще в 2012 году глава Липецка Михаил Гулевский обещал «в ближайшее время разработать проект водоотвода» по этой злосчастной улице, однако из года в год дорожное строительство отодвигалось. Сменщик Гулевского, Сергей Иванов, обещал отдать улицу 50 лет НЛМК в капремонт вместе с улицей Баумана в 2020 году, оценив стоимость прокладке ливневой канализации на этом объекте в 500 млн рублей! Улицу Баумана реконструируют, а вот улицу 50 лет НЛМК в ремонт планируют отдать в 2021 году. У дороги по этой улице частично отсутствует основание и нет абсолютно никакого водоотвода - мэрия прорыла канавки для отвода дождевых и талых вод самотеком на обочины.