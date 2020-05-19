Общество

сегодня, 09:39

На проектирование реконструкции автодороги по улице 50 лет НЛМК выделено 9,3 миллиона рублей

9 789
#улица 50 лет НЛМК
3
На проектирование реконструкции автодороги по улице 50 лет НЛМК выделено 9,3 миллиона рублей

Подрядчик должен быть определен на торгах к 15 июня.

МКУ «Управление строительства Липецка» разместило заказ на проектно-изыскательские работы «Реконструкция автодороги по ул.50 лет НЛМК».

Проектировщику за 9,3 млн рублей необходимо разработать проект кардинального преображения дороги, в любой дождь превращающейся в наполненное водой корыто. Для отвода воды с проезжей части предусмотрено создание локальной ливневой канализации с очистными сооружениями. Сама дорога должна быть четырехполосной с шириной полосы в 3,75 метра и разделительной полосой в 2 метра. Предусмотрено создание нескольких светофорных объектов, кольцевой развязки, обустройство освещения. По обе стороны дороги должны быть пешеходные тротуары.

... Еще в 2012 году глава Липецка Михаил Гулевский обещал «в ближайшее время разработать проект водоотвода» по этой злосчастной улице, однако из года в год дорожное строительство отодвигалось. Сменщик Гулевского, Сергей Иванов, обещал отдать улицу 50 лет НЛМК в капремонт вместе с улицей Баумана в 2020 году, оценив стоимость прокладке ливневой канализации на этом объекте в 500 млн рублей! Улицу Баумана реконструируют, а вот улицу 50 лет НЛМК в ремонт планируют отдать в 2021 году. У дороги по этой улице частично отсутствует основание и нет абсолютно никакого водоотвода - мэрия прорыла канавки для отвода дождевых и талых вод самотеком на обочины.
9 789
#улица 50 лет НЛМК
3

Комментарии (9)

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Миротворец

18 минут назад
Модератор молодец!
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Автохам

22 минуты назад
Где бесплатные парковки?
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.

25 минут назад
Каждый год обещают.
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Житель

45 минут назад
Теперь и на этой улице будет куча светофоров, и пробки вечные начнуться
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Гуля-муля

46 минут назад
Да что вы пристали с этой дорогой! Как построим , так пригласим резать ленточку. Обещанного-30 лет ждут. Отдельная цивилизация-понимашь!
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123

47 минут назад
За 9 миллионов они сто метров дороги только смогут там сделать.
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Нищий

47 минут назад
Маловато выделяют, надо побольше, раз так в 20.
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Отец

54 минуты назад
Фёдор кент Николы Питерского, а вы думаете за такие деньги ее еще и построят? нет ,только проект
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Фёдор кент Николы Питерского

сегодня, 09:51
Журналисты молодцы, написали на проектирование выделено 9.3млн, а что строить и делать надо это что другая история?
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