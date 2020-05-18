Частный сектор Липецка останется без холодной воды

Сегодня с 10:00 до 20:00 холодную воду отключат жителям сразу нескольких улиц частного сектора. Без воды останутся улицы Минская, Смирнова, Солнечная, Городовикова, Рябиновая, Рудничная, Жактовская, Ударников, Поселковая, Паровозная, Медицинская. Как пояснили в ЛГЭК, во время аварийных ремонтных работ устранят утечку на водоводе по улице Смирнова, 3а.



С 10:00 до 20:00 из-за аварийного устранения утечки на водоводе по улице Неделина, 41 без холодной воды будут жители домов



№№ 3, 5, 5а, 7, 7а, 11, 15, 17, 19, 19а, 21, 21в, 25, 27 по проспекту Победы,



№№ 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51а по улице Неделина,



№№ 2, 4, 8, 12, 16, 16а, 20, 21, 21/1, 22, 22а, 24, 26, 26а, 26б, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 30, 32, 34, 36, 38, 38а по улице Мичурина.

