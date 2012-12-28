51-летний липчанин вырубил знакомого киянкой и украл 1,3 миллиона рублей

Подозреваемый уже арестован на время следствия.

Левобережный суд арестовал 51-летнего налётчика, напавшего на знакомого с киянкой и укравшего у него 1,3 миллиона рублей. Подозреваемого в разбое мужчину задержали сотрудники уголовного розыска.«По данным следствия, 51‑летний подозреваемый пришёл к своему знакомому, живущему в частном доме в Левобережном округе. Между мужчинами возник конфликт, и гость несколько раз ударил хозяина дома киянкой по голове – тот даже потерял сознание. После этого нападавший обнаружил в тумбе в гостиной 1,3 миллиона рублей наличными и украл их», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 162 УК РФ «Разбой».