720
сегодня, 15:26
51-летний липчанин вырубил знакомого киянкой и украл 1,3 миллиона рублей
Подозреваемый уже арестован на время следствия.
«По данным следствия, 51‑летний подозреваемый пришёл к своему знакомому, живущему в частном доме в Левобережном округе. Между мужчинами возник конфликт, и гость несколько раз ударил хозяина дома киянкой по голове – тот даже потерял сознание. После этого нападавший обнаружил в тумбе в гостиной 1,3 миллиона рублей наличными и украл их», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 162 УК РФ «Разбой».
