Липчане возмущаются стрижкой кустов под ноль. В «Зеленхозе» говорят об омолаживающей обрезке живой изгороди.

В редакцию GOROD48 сегодня прислали фотографии и видео из двух разных районов Липецка, на которых рабочие АО «Зеленхоз» обрезают кустарники и деревьев.«Озеленяем город, а тут под ноль всю зелень. Куда смотрит мэр или он не в курсе?», «Детям, идущим в школу и садик, теперь дышать газом с дороги?», — возмущаются липчане.Но оказалось, что АО «Зеленхоз» именно зимой занимается омолаживающей обрезкой старой живой изгороди. На улице Зои Космодемьянской кустарнику уже 17 лет, и ему требуется стрижка. «В прошлом году мы так, почти до земли, обрезали кустарник на противоположной стороне этой улицы, но он так быстро вырос, что в июле его пришлось постригать заново», — сообщили GOROD48 в муниципальном предприятии. В январе живую изгородь подстригут еще и на перекрестке улиц Водопьянова и Меркулова, где высокий кустарник уже мешает и водителям, и пешеходам.