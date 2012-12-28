С белой «Весты» убрали пакет с мусором, но она по-прежнему припаркована на контейнерной площадке
15 минут назад
Работавшая в сетевом магазине на нескольких должностях липчанка добилась выплаты компенсации
Женщина доказала в суде, что полгода работала практически без оплаты, выполняя обязанности и директора и товароведа магазина.
После увольнения, которое тоже прошло с нарушениями, женщина обратилась в суд соседнего региона по месту юридической регистрации головного офиса ритейлера, который обязал компанию выплатить ей компенсацию в 205 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе УФССП Воронежской области, пристав Ленинского районного отделения Воронежа предупредила руководителей компании об уголовной ответственности за неисполнение решения. После этого требуемая сумма была перечислена на депозит службы и будет выплачена женщине.
