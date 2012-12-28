Задержки рейсов маршрута №324 происходят из-за нехватки водителей

Жительница Сокола сегодня утром была вынуждена вызвать такси, не дождавшись автобуса №324. Перевозчика оштрафуют.

В чате Сокола сегодня опубликована аудиозапись беседы жительницы района с перевозчиком, обслуживающим маршрут №324. Женщина ждала автобус на остановке «Речное» ожидала с 07:45 до 08:30, чтобы отвезти ребенка в детский сад, но, не дождавшись, вернулась домой вызывать такси. Она позвонила перевозчику, и ей сообщили, что из двенадцати автобусов маршрута восемь — на ремонте, но транспортники делают все, чтобы выпустить их в рейсы.Мэрия сообщила GOROD48, что из 26 запланированных рейсов по маршрутам №№ 12, 24, 33 и 352 — вовремя выполнены 24, с опозданием — один, ещё один был отменён из-за неисправности автобуса.Особые сложности возникли на маршруте № 324, где часть рейсов не состоялась из-за нехватки у перевозчика водителей.— Финансирование перевозчиков осуществляется строго по факту выполненной работы, которая подтверждается данными навигации. За срывы рейсов и нарушения условий муниципальных контрактов к компаниям применяются штрафные санкции. Перевозчик, обслуживающий проблемный маршрут № 324, уже привлекался к ответственности ранее, а по итогам января 2026 года штраф будет применён снова. Департаменту транспорта поручено усилить контроль над работой этого перевозчика для обеспечения стабильного транспортного обслуживания жителей, — сообщили в администрации города.