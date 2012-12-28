Общество
Задержки рейсов маршрута №324 происходят из-за нехватки водителей
Жительница Сокола сегодня утром была вынуждена вызвать такси, не дождавшись автобуса №324. Перевозчика оштрафуют.
Мэрия сообщила GOROD48, что из 26 запланированных рейсов по маршрутам №№ 12, 24, 33 и 352 — вовремя выполнены 24, с опозданием — один, ещё один был отменён из-за неисправности автобуса.
Особые сложности возникли на маршруте № 324, где часть рейсов не состоялась из-за нехватки у перевозчика водителей.
— Финансирование перевозчиков осуществляется строго по факту выполненной работы, которая подтверждается данными навигации. За срывы рейсов и нарушения условий муниципальных контрактов к компаниям применяются штрафные санкции. Перевозчик, обслуживающий проблемный маршрут № 324, уже привлекался к ответственности ранее, а по итогам января 2026 года штраф будет применён снова. Департаменту транспорта поручено усилить контроль над работой этого перевозчика для обеспечения стабильного транспортного обслуживания жителей, — сообщили в администрации города.
