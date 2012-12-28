Все новости
«Автомобиль снес шлагбаум и началась стрельба»
Происшествия
«Преследует и нападает на женщин и детей в лифтах и подъездах»
Происшествия
Липчанка разбила бровь и ушибла голову в резко затормозившем автобусе
Происшествия
Новые кадры с места жуткой аварии на трассе «Дон»
Происшествия
Внимание! Ракетная опасность
Происшествия
В лобовом ДТП погибли 66-летний водитель «Шкоды» и его пассажирка
Происшествия
Два человека погибли в столкновении «Шкоды» и «КамАЗа»
Происшествия
Пьяную 27-летнюю девушку до смерти избила подруга: дело направлено в суд
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Управляшка» отказалась от ремонта общаги, в которой сгорели дети
Общество
48-летнего мужчину посадили на 19 лет за издевательства над сыном-подростком
Происшествия
Гангрена поразила половые органы и промежность: за жизнь мужчины боролись больше месяца
Здоровье
Задержки рейсов маршрута №324 происходят из-за нехватки водителей
Общество
880-летие Елец отметит масштабным фестивалем муралов
Общество
Врача-депутата оштрафовали на 300 000 рублей за фальсификацию медицинских документов
Общество
96 операторов газовых котельных были лишены всех трудовых гарантий
Общество
В районах Сокола и 10-й Шахты отключат холодную воду
Общество
Мошенники выманили у пенсионера полмиллиона под предлогом замены медицинского полиса
Происшествия
51-летний липчанин вырубил знакомого киянкой и украл 1,3 миллиона рублей
Происшествия
В Липецкой области небольшой снег и до -11
Погода в Липецке
Общество
430
53 минуты назад
3

Задержки рейсов маршрута №324 происходят из-за нехватки водителей

Жительница Сокола сегодня утром была вынуждена вызвать такси, не дождавшись автобуса №324. Перевозчика оштрафуют.

В чате Сокола сегодня опубликована аудиозапись беседы жительницы района с перевозчиком, обслуживающим маршрут №324. Женщина ждала автобус на остановке «Речное» ожидала с 07:45 до 08:30, чтобы отвезти ребенка в детский сад, но, не дождавшись, вернулась домой вызывать такси. Она позвонила перевозчику, и ей сообщили, что из двенадцати автобусов маршрута восемь — на ремонте, но транспортники делают все, чтобы выпустить их в рейсы.

Мэрия сообщила GOROD48, что из 26 запланированных рейсов по маршрутам №№ 12, 24, 33 и 352 — вовремя выполнены 24, с опозданием — один, ещё один был отменён из-за неисправности автобуса.

Особые сложности возникли на маршруте № 324, где часть рейсов не состоялась из-за нехватки у перевозчика водителей.

— Финансирование перевозчиков осуществляется строго по факту выполненной работы, которая подтверждается данными навигации. За срывы рейсов и нарушения условий муниципальных контрактов к компаниям применяются штрафные санкции. Перевозчик, обслуживающий проблемный маршрут № 324, уже привлекался к ответственности ранее, а по итогам января 2026 года штраф будет применён снова. Департаменту транспорта поручено усилить контроль над работой этого перевозчика для обеспечения стабильного транспортного обслуживания жителей, — сообщили в администрации города.
транспорт
0
2
3
0
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
12 минут назад
Может и маршруты других направлений стоит проверить? 308к например
Ответить
Никита
16 минут назад
Годами жалобы на одни и те же маршруты — № 11, 12, 17, 24, 33, 300, 317, 324, 379 — я уже изучил. Постоянно в различных группах Липецка появляются жалобные посты и куча комментариев под ними, подтверждающие, что это мнение не единичного пассажира. Неужели за эти годы нельзя было принять какие-то меры? Например, сменить перевозчиков или перераспределить маршруты? что бы автобусы не пропускали рейсы.
Ответить
Мила
33 минуты назад
324 сейчас ходит ужасно.. 379 ещё ужаснее. Только 8 ходит и ходит, пока жду 324, 379...Зачем так часто автобус 8 ?
Ответить
