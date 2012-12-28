В прошлом году найдены 393 злостных неплательщика алиментов

В пользу детей взыскано алиментов более чем на 672 миллионов рублей.

В 2025 году в УФССП России по Липецкой области было на исполнении свыше 12 тысяч производств о взыскании алиментов. В результате приставы взыскали в пользу детей более 672 миллионов рублей, что на 79 миллионов рублей больше, чем в 2024 году.Также найдено 393 злостных неплательщика алиментов — для них последовали административные и уголовные наказания. Такие данные приводит пресс-служба УФССП России по Липецкой области.Заплатить алименты отцов и матерей понуждают при помощи ареста и конфискации имущества, удержания средств из зарплаты, взыскания денег с банковских счетов, запретов на регистрационные действия с имуществом, ограничение выезда за границу и ограничения в праве управления транспортом.