34 минуты назад
В прошлом году найдены 393 злостных неплательщика алиментов
В пользу детей взыскано алиментов более чем на 672 миллионов рублей.
Также найдено 393 злостных неплательщика алиментов — для них последовали административные и уголовные наказания. Такие данные приводит пресс-служба УФССП России по Липецкой области.
Заплатить алименты отцов и матерей понуждают при помощи ареста и конфискации имущества, удержания средств из зарплаты, взыскания денег с банковских счетов, запретов на регистрационные действия с имуществом, ограничение выезда за границу и ограничения в праве управления транспортом.
