сегодня, 15:03
48-летнего мужчину посадили на 19 лет за издевательства над сыном-подростком
В том числе были действия сексуального характера.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, отца признали виновным в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенном с жестоким обращением, причинении физических и психических страданий систематическими побоями и иных действиях сексуального характера с применением насилия к потерпевшему с использованием его беспомощного состояния, сопряженные с совершением другого тяжкого преступления против личности.
Мужчину осудили по трём статьям Уголовного кодекса — 156 УК РФ, пункту «г» части второй статьи 117 УК РФ и пункту «в» части пятой статьи 132 УК РФ.
