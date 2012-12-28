48-летнего мужчину посадили на 19 лет за издевательства над сыном-подростком

В том числе были действия сексуального характера.

Липецкий областной суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима 48-летнего мужчину за преступления в отношении своего 17-летнего сына. Дело рассматривалось в закрытом режиме.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, отца признали виновным в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенном с жестоким обращением, причинении физических и психических страданий систематическими побоями и иных действиях сексуального характера с применением насилия к потерпевшему с использованием его беспомощного состояния, сопряженные с совершением другого тяжкого преступления против личности.Мужчину осудили по трём статьям Уголовного кодекса — 156 УК РФ, пункту «г» части второй статьи 117 УК РФ и пункту «в» части пятой статьи 132 УК РФ.