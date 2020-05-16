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30 минут назад

Оперного певца признали экстремистом

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Оперного певца признали экстремистом

Оперный певец Вадим Чельдиев, подозреваемый в призывах к митингу во Владикавказе и отрицающий существование коронавируса, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, следует из данных на сайте ведомства.

Ранее Ленинский суд Владикавказа заключил под стражу на два месяца Чельдиева, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти и распространении ложной информации о санитарно-эпидемиологической ситуации в Северной Осетии, а также призывам к массовым акциям.

На сайте Росфинмониторинга указано, что Чельдиев включен в перечень физических лиц, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму". Согласно законодательству, лицам, включенным в этот список, банки отказывают в обслуживании.

Как сообщил РИА Новости адвокат Батраз Кульчиев, в отношении Чельдиева возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".

"Я был у него в Пятигорске, встречался с ним, он мне показал копию постановления о возбуждении уголовного дела, его уведомили в том, что в отношении него было возбуждено уголовное дело следователем ФСБ России по Северной Осетии по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 УК РФ. По факту того, что он 1 апреля разместил в интернете видеоролик с высказываниями, где он призывал выйти на сход 20 апреля", - сказал Кульчиев.

По данным следствия, 20 апреля во Владикавказе перед зданием правительства состоялся несогласованный митинг, в котором приняли участие около 2 тысяч человек. После митинга главврач республиканской больницы заявил, что собравшиеся на митинг во Владикавказе "устроили мощный очаг разноса COVID-19", сообщает ria.ru

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