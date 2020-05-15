В мире
58 минут назад
Украинцы просят у России помощи в США
Жители стран СНГ обратились в российское посольство в Штатах.
Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обратились в посольство России в Вашингтоне с просьбой помочь им вернуться из США. Об этом сообщил посол РФ Анатолий Антонов. В Facebook он ответил на вопросы журналистов о том, как была организована отправка россиян из Нью-Йорка, и как вообще строится работа по возвращению соотечественников. Антонов отметил, что 14 мая в Москву вылетели 369 граждан, что стало своеобразным рекордом, сообщают «Известия».
- Предстоит сделать еще многое. Так, мы получаем просьбы граждан Белоруссии, Казахстана, Украины оказать содействие в выезде в Российскую Федерацию для воссоединения с семьями, - отметил посол.
По словам посла, в настоящий момент поступает также значительное число обращений от российских граждан относительно организации вывозного рейса из Майами (штат Флорида). Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 3 апреля заявил, что более 2 тыс. российских граждан, находящихся на территории США, сообщили дипломатам о желании вернуться домой. После этого вывозные рейсы "Аэрофлота" из США в РФ также были организованы из Нью-Йорка 7, 14 и 28 апреля, а из Лос-Анджелеса (штат Калифорния) - 4 мая, уточняет ТАСС.
В связи с распространением коронавируса в мире большинство стран, в том числе и Россия, приостановили международное сообщение. Выполняются только рейсы, которыми граждан возвращают на родину.
- Предстоит сделать еще многое. Так, мы получаем просьбы граждан Белоруссии, Казахстана, Украины оказать содействие в выезде в Российскую Федерацию для воссоединения с семьями, - отметил посол.
По словам посла, в настоящий момент поступает также значительное число обращений от российских граждан относительно организации вывозного рейса из Майами (штат Флорида). Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 3 апреля заявил, что более 2 тыс. российских граждан, находящихся на территории США, сообщили дипломатам о желании вернуться домой. После этого вывозные рейсы "Аэрофлота" из США в РФ также были организованы из Нью-Йорка 7, 14 и 28 апреля, а из Лос-Анджелеса (штат Калифорния) - 4 мая, уточняет ТАСС.
В связи с распространением коронавируса в мире большинство стран, в том числе и Россия, приостановили международное сообщение. Выполняются только рейсы, которыми граждан возвращают на родину.
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09.05.2020 14:42В мире