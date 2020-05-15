В мире

58 минут назад

Украинцы просят у России помощи в США

199
#эвакуация #коронавирус
Украинцы просят у России помощи в США

Жители стран СНГ обратились в российское посольство в Штатах.

Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обратились в посольство России в Вашингтоне с просьбой помочь им вернуться из США. Об этом сообщил посол РФ Анатолий Антонов. В Facebook он ответил на вопросы журналистов о том, как была организована отправка россиян из Нью-Йорка, и как вообще строится работа по возвращению соотечественников. Антонов отметил, что 14 мая в Москву вылетели 369 граждан, что стало своеобразным рекордом, сообщают «Известия».

- Предстоит сделать еще многое. Так, мы получаем просьбы граждан Белоруссии, Казахстана, Украины оказать содействие в выезде в Российскую Федерацию для воссоединения с семьями, - отметил посол.



  По словам посла, в настоящий момент поступает также значительное число обращений от российских граждан относительно организации вывозного рейса из Майами (штат Флорида). Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 3 апреля заявил, что более 2 тыс. российских граждан, находящихся на территории США, сообщили дипломатам о желании вернуться домой. После этого вывозные рейсы "Аэрофлота" из США в РФ также были организованы из Нью-Йорка 7, 14 и 28 апреля, а из Лос-Анджелеса (штат Калифорния) - 4 мая, уточняет ТАСС.

В связи с распространением коронавируса в мире большинство стран, в том числе и Россия, приостановили международное сообщение. Выполняются только рейсы, которыми граждан возвращают на родину.
199
#эвакуация #коронавирус

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Цена на нефть пошла в рост
#нефть
Цена на нефть пошла в рост

18 минут назад

В мире
Илон Маск обозвал бывшего американского министра по-русски
Илон Маск обозвал бывшего американского министра по-русски

10.05.2020 12:22

В мире
В польском центре ядерных исследований произошел пожар
В польском центре ядерных исследований произошел пожар

09.05.2020 14:58

В мире
Лукашенко ответил противникам проведения парада Победы на фоне пандемии
3
Лукашенко ответил противникам проведения парада Победы на фоне пандемии

09.05.2020 14:56

В мире
Врач оценила эффект лечения водкой от коронавируса
#коронавирус #водка #лечение
10
Врач оценила эффект лечения водкой от коронавируса

09.05.2020 14:42

В мире
В Германии призвали Украину и Прибалтику не воевать с историей
В Германии призвали Украину и Прибалтику не воевать с историей

09.05.2020 14:37

В мире