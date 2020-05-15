Происшествия

сегодня, 10:27

В столкновении «Шкоды» и «Шевроле» на улице Московской пострадал 2-летний ребенок

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#авария #ДТП
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В столкновении «Шкоды» и «Шевроле» на улице Московской пострадал 2-летний ребенок

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, утром 14 мая в Липецке на улице Московской  столкнулись автомобили «Шкода Октавия» и «Шевроле Лачетти». В аварии пострадал двухлетний пассажир «Шкоды». Ребенка доставили в областную детскую больницу, где ему оказали медицинскую помощь.  От серьезных травм ребенка уберегло детское кресло.

В Липецком районе на дороге Орел-Тамбов столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «Дэу Нексия». В ДТП пострадал 45-летний пассажир «Дэу Нексия».

В Ельце на нерегулируемом пешеходном переходе улицы Маяковского 59-летний водитель автомобиля «Кио Рио» допустил наезд на 30-летнего велосипедиста. Пострадавший госпитализирован в Елецкую городскую больницу №1. 

14 мая на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3407 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 63.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрированы 3000 случаев превышения скорости.

Также зафиксированы 24 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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#авария #ДТП
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Комментарии (3)

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Гость

45 минут назад
...…...пострадали человека. Это наши с высшим образованием из глухой деревни пишут писаки. Мать Вашу - сколько пишу, учитесь писать утырки...ЖЮРНАЛЮГИ....
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Давайте одумаемся

57 минут назад
Люди куда же мы с вами спешим постоянно? Почему мы не внимательны на дороге? Чуть ли не с детства нам говорят что дорога - источник повышенной опасности. Ну говорят и что? Все в пустую. Давайте уважать друг друга во время дорожного движения. Ну сколько можно? Не гнать сломя голову, по возможности пропускать. Может тогда мы сможем сократить аварийность и смертность на дорогах.
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1

сегодня, 10:49
пострадали человека.
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