В столкновении «Шкоды» и «Шевроле» на улице Московской пострадал 2-летний ребенок

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, утром 14 мая в Липецке на улице Московской столкнулись автомобили «Шкода Октавия» и «Шевроле Лачетти». В аварии пострадал двухлетний пассажир «Шкоды». Ребенка доставили в областную детскую больницу, где ему оказали медицинскую помощь. От серьезных травм ребенка уберегло детское кресло.



В Липецком районе на дороге Орел-Тамбов столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «Дэу Нексия». В ДТП пострадал 45-летний пассажир «Дэу Нексия».



В Ельце на нерегулируемом пешеходном переходе улицы Маяковского 59-летний водитель автомобиля «Кио Рио» допустил наезд на 30-летнего велосипедиста. Пострадавший госпитализирован в Елецкую городскую больницу №1.



14 мая на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3407 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 63.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрированы 3000 случаев превышения скорости.



Также зафиксированы 24 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

