48 минут назад
За свежесть газона на липецком Городище будет отвечать автоматическая система
На общественном пространстве Городище смонтирована современная система полива газона. Орошение газона проводится автоматически в соответствии с заданными параметрами.
- Также мы смонтировали водоразборные розетки, с их помощью можно поливать деревья и кустарники из шланга. В будущем планируем произвести подкормку газона удобрением, - пояснил Виталий Кривоносов.
Общественное пространство Липецкое Городище создано в рамках «Формирования комфортной городской среды» в 2018 году. Автоматической системой полива пространство не оснастили, из-за чего газон начал сохнуть и выгорать. В прошлом году автоматическую систему смонтировали, в этом – настроили. Бюджету города система обошлась в 2,8 миллиона рублей.
ёпт