Общество

48 минут назад

За свежесть газона на липецком Городище будет отвечать автоматическая система

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#горолище
За свежесть газона на липецком Городище будет отвечать автоматическая система

На общественном пространстве Городище смонтирована современная система полива газона. Орошение газона проводится автоматически в соответствии с заданными параметрами.

Как пояснил главный администратор парка Победы, к которому относится Городище, Виталий Кривоносов, полив будет проходить в зависимости от погодных условий преимущественно в утренние часы. Система позволит подавать воду по секторам –  форсунки по очереди направляют воду на каждый из участков, полив одного из них занимает около пяти минут. Ещё одно преимущество новой системы – умное управление. Задавать параметры и менять время можно прямо со смартфона.

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poliv1.jpg

- Также мы смонтировали водоразборные розетки, с их помощью можно поливать деревья и кустарники из шланга. В будущем планируем произвести подкормку газона удобрением, - пояснил Виталий Кривоносов.
 
Общественное пространство Липецкое Городище создано в рамках «Формирования комфортной городской среды» в 2018 году. Автоматической системой полива пространство не оснастили, из-за чего газон начал сохнуть и выгорать. В прошлом году автоматическую систему смонтировали, в этом – настроили. Бюджету города система обошлась в 2,8 миллиона рублей.
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#горолище

Комментарии (1)

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ёпт

43 секунды назад
Навряд ли в прошлом году смонтировали. Москвичи там до сих пор что-то капают. А газон желтеет от вытаптывания. Дорожки не продуманы. От моста народ прёт прямо по газону к сцене, потому что нет дорожки. Сто раз уже об этом писали, только слепой не заметит этот косяк. Похоже этот Виталий Кривоносов слеп.
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