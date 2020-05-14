За свежесть газона на липецком Городище будет отвечать автоматическая система

На общественном пространстве Городище смонтирована современная система полива газона. Орошение газона проводится автоматически в соответствии с заданными параметрами.



Как пояснил главный администратор парка Победы, к которому относится Городище, Виталий Кривоносов, полив будет проходить в зависимости от погодных условий преимущественно в утренние часы. Система позволит подавать воду по секторам – форсунки по очереди направляют воду на каждый из участков, полив одного из них занимает около пяти минут. Ещё одно преимущество новой системы – умное управление. Задавать параметры и менять время можно прямо со смартфона.- Также мы смонтировали водоразборные розетки, с их помощью можно поливать деревья и кустарники из шланга. В будущем планируем произвести подкормку газона удобрением, - пояснил Виталий Кривоносов.Общественное пространство Липецкое Городище создано в рамках «Формирования комфортной городской среды» в 2018 году. Автоматической системой полива пространство не оснастили, из-за чего газон начал сохнуть и выгорать. В прошлом году автоматическую систему смонтировали, в этом – настроили. Бюджету города система обошлась в 2,8 миллиона рублей.