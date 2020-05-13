Происшествия
54 минуты назад
Директор ООО сознательно оставила свою сотрудницу без зарплаты
Следственным отделом по правобережному округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту полной невыплаты свыше двух месяцев заработной платы работнику общества с ограниченной отвественностью.
- По данным следствия, директор общества с ограниченной ответственностью, специализирующегося на торговле аудио- и видеотехникой, умышленно не выплатила заработную плату продавцу-консультанту. За август - сентябрь 2019 года перед работницей накопилась задолженность в 20 тысяч рублей. При этом, как считает следствие, на счетах ООО имелись необходимые денежные средства для расчета с работниками, но расходовались руководством на иные цели, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
В рамках расследования уголовного дела следствием предприняты меры для погашения задолженности перед работником организации в полном объеме. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, формируется доказательственная база.
Данная статья УК РФ предусматривает как штрафные санкции либо принудительные работы, так и реальное лишение свободы на срок до 3 лет.
- По данным следствия, директор общества с ограниченной ответственностью, специализирующегося на торговле аудио- и видеотехникой, умышленно не выплатила заработную плату продавцу-консультанту. За август - сентябрь 2019 года перед работницей накопилась задолженность в 20 тысяч рублей. При этом, как считает следствие, на счетах ООО имелись необходимые денежные средства для расчета с работниками, но расходовались руководством на иные цели, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
В рамках расследования уголовного дела следствием предприняты меры для погашения задолженности перед работником организации в полном объеме. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, формируется доказательственная база.
Данная статья УК РФ предусматривает как штрафные санкции либо принудительные работы, так и реальное лишение свободы на срок до 3 лет.
ОДИН ГОЛОС
ОДИН ГОЛОС
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