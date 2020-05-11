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41 минуту назад

В поселке в Удмуртии сняли режим повышенной готовности после пожара

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В поселке в Удмуртии сняли режим повышенной готовности после пожара

Работы по ликвидации пожара завершены

Районные власти сняли режим повышенной готовности в поселке Пугачево в Удмуртии, где из-за горения сухой травы на территории бывшего арсенала взрывались снаряды и было эвакуировано население, сообщили РИА Новости в правительстве региона.

С 9 мая спасатели тушили самолетом и вертолетами возгорание на территории бывшего арсенала в поселке Пугачево в Удмуртии, где взрывались снаряды.

Площадь пожара составляла порядка 15 гектаров. Власти эвакуировали жителей близлежащих к арсеналу домов и тяжелобольных.

В поселке снят режим повышенной готовности, жители вернулись в свои дома, газоснабжение запустили в квартиры, отключенное ранее из-за опасности. Группировка военных и спасателей пока остается на месте до завершения организации всех необходимых мероприятий
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