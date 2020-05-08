Общество

16 минут назад

Липецкие суды возвращаются к обычному режиму работы 12 мая

1 381
#суд #ограничения #коронавирус
Липецкие суды возвращаются к обычному режиму работы 12 мая

Органы правосудия начнут рассматривать дела в полном объёме и будут принимать участников процессов и слушателей.

С 12 мая все суды Липецкой области вернутся к работе в прежнем режиме - с приемом посетителей. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда.

- В Липецкий областной суд пришло письмо от генерального директора Судебного департамента при ВС РФ Александра Гусева. С 12 мая 2020 суды региона продолжат работу, но с соблюдением ограничительных мер: в судах будет действовать масочный режим, будет проводиться обязательная термометрия сотрудников и посетителей, будет соблюдаться социальная дистанция, - сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда. - Однако в судах, где помещения не позволяют соблюдать санитарные нормы, касающиеся соблюдения безопасной дистанции в 1,5-2 метра, суды в праве ограничить доступ слушателям. Соблюдение санитарных предписаний находится в приоритете.

2020-05-08_11-49-14.png



Напомним, суды Липецкой области ушли на карантин с 19 марта. Был ограничен доступ участников процессов и слушателей, дела, по которым не требовалось безотлагательного рассмотрения, перенесли на более поздний срок. Во время карантина суды продолжали свою работу онлайн.
1 381
#суд #ограничения #коронавирус

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Врач

5 минут назад
Вопрос, так может не один?
ответить

Еще в рубрике

В праздничные дни автоинспекторы будут выявлять нетрезвых водителей
#правила дорожного движения
3
В праздничные дни автоинспекторы будут выявлять нетрезвых водителей

58 минут назад

Общество
В Липецке запустили онлайн-шествие «Бессмертного полка»
#День Победы #Бессмертный полк
2
В Липецке запустили онлайн-шествие «Бессмертного полка»

сегодня, 10:58

Общество
Евгения Уваркина пообещала обеспечить масками пожилых садоводов
#коронавирус #маски
107
Евгения Уваркина пообещала обеспечить масками пожилых садоводов

сегодня, 10:20

Общество
Метеорологи прогнозируют засуху в Липецкой области
#прогноз #осадки #засуха
6
Метеорологи прогнозируют засуху в Липецкой области

сегодня, 10:05

Общество
В Липецке выпустили транспортные карты к 75-летию Победы
#транспортная карта #дизайн #День Победы
10
В Липецке выпустили транспортные карты к 75-летию Победы

сегодня, 09:08

Общество
«Малышеву посмотрите! Вирус - это все туфта!»
#коронавирус #садоводческие маршруты
163
«Малышеву посмотрите! Вирус - это все туфта!»

сегодня, 08:31

Общество