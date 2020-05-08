Липецкие суды возвращаются к обычному режиму работы 12 мая

Органы правосудия начнут рассматривать дела в полном объёме и будут принимать участников процессов и слушателей.

С 12 мая все суды Липецкой области вернутся к работе в прежнем режиме - с приемом посетителей. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда.- В Липецкий областной суд пришло письмо от генерального директора Судебного департамента при ВС РФ Александра Гусева. С 12 мая 2020 суды региона продолжат работу, но с соблюдением ограничительных мер: в судах будет действовать масочный режим, будет проводиться обязательная термометрия сотрудников и посетителей, будет соблюдаться социальная дистанция, - сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда. - Однако в судах, где помещения не позволяют соблюдать санитарные нормы, касающиеся соблюдения безопасной дистанции в 1,5-2 метра, суды в праве ограничить доступ слушателям. Соблюдение санитарных предписаний находится в приоритете.Напомним, суды Липецкой области ушли на карантин с 19 марта. Был ограничен доступ участников процессов и слушателей, дела, по которым не требовалось безотлагательного рассмотрения, перенесли на более поздний срок. Во время карантина суды продолжали свою работу онлайн.