Общество
31 минуту назад
Метеорологи прогнозируют засуху в Липецкой области
Регион рискует остаться без урожая, если май не окажется достаточно дождливым.
Условия для почвенной засухи сформировались в Калужской, Брянской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Курской, Белгородской, Астраханской областях, Крыму и Краснодарском крае из-за дефицита осадков весной. Исправить ситуацию с урожаем в этих регионах может май с достаточным количеством осадков, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Однако пока метеорологи не дают точный прогноз по урожайности, так как май является ключевым месяцем, который может исправить ситуацию и снизить угрозу засухи, если выпадет достаточно осадков, пишет «Газета.ру».
- Мало осадков выпало в Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской, Липецкой, Курской, Белгородской областях, всего 35% от нормы. Дефицит заметный, особенно хорошо он прослеживается в Южном федеральном округе. Эти регионы и так засушливые, - сообщил Роман Вильфанд. - Формируются условия для почвенной засухи. Ведь речь о продуктивной влаге, которая питает корни кустарников, деревьев и способствует вегетации культур: и озимых, которые давно посеяны осенью, и яровых, которые только-только высеваются. Это фактор настораживающий.
Аналогичной точки зрения придерживаются в МЧС. Первый замглавы ведомства Александр Чуприян сообщил «Российское газете», что засуха ожидается в южных регионах европейской части страны.
- Мы полагаем, что в связи со складывающейся обстановкой стоит ожидать увеличения количества смерчей, а также иных опасных конвективных явлений, включая ливни, грады, шквалы»— сказал господин Чуприян.
По его словам, это связано с повышением температуры и влажности. Опасные природные явления начинают происходить там, где их раньше не было, сказал Чуприян.
- Мало осадков выпало в Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской, Липецкой, Курской, Белгородской областях, всего 35% от нормы. Дефицит заметный, особенно хорошо он прослеживается в Южном федеральном округе. Эти регионы и так засушливые, - сообщил Роман Вильфанд. - Формируются условия для почвенной засухи. Ведь речь о продуктивной влаге, которая питает корни кустарников, деревьев и способствует вегетации культур: и озимых, которые давно посеяны осенью, и яровых, которые только-только высеваются. Это фактор настораживающий.
Аналогичной точки зрения придерживаются в МЧС. Первый замглавы ведомства Александр Чуприян сообщил «Российское газете», что засуха ожидается в южных регионах европейской части страны.
- Мы полагаем, что в связи со складывающейся обстановкой стоит ожидать увеличения количества смерчей, а также иных опасных конвективных явлений, включая ливни, грады, шквалы»— сказал господин Чуприян.
По его словам, это связано с повышением температуры и влажности. Опасные природные явления начинают происходить там, где их раньше не было, сказал Чуприян.
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