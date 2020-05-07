Погода в Липецке

сегодня, 19:18

Атлантический циклон принесет с дождями небольшое похолодание

5 1174
#дожди
1
Атлантический циклон принесет с дождями небольшое похолодание

В ближайшие трое суток на погоду в Липецкой области будут влиять  атмосферные фронты атлантического циклона, погода будет неустойчивой, с кратковременными дождями и грозами. Температура понизится. Среднесуточные температуры воздуха составят: 8 мая – 11-13 градусов тепла, что в пределах климатической нормы, 9 и 10 мая – 10-12 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем повсеместно кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 6 до 11 градусов тепла, днем будет от 13 до 18 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Температура ночью составит от 7 до 9 градусов тепла, днем ожидается от 15 до 17 градусов тепла.

День 8 мая стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +30 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1912 году – 1 градус мороза. 


5 1174
#дожди
1

Комментарии (5)

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Куст

54 минуты назад
Посмотрите на работу Чаплыгинской прокуратуры Липецкой области. неправомерные действия сотрудников Чаплыгинской прокуратуры, которые под давлением заставляли преступника поменять показания в отношении сотрудников полиции. ЭТО КУДА ЖЕ КАТИТСЯ МИР ???Местные жители взволнованы. И кстати из-за этих действий уже пострадало 2 полицейских. Будьте осторожны. Чаплыгинская прокуратура творит беспредел.
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111

сегодня, 19:38
50 % всех сезонных осадков выпадет до 15-20 июня после чего погода резко изменится огромный антициклон начнет разогревать воздух до рекордных значений +33+38 днем и от +18+23 ночью влажность воздуха будет очень низкая 20-25 % атмосферное давление очень высокое 775-780 мм рт ст так что жара будет но до середины июня 30-ки ждать не стоит частые дожди и поступление влажного атлантического воздуха
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111

сегодня, 19:37
50 % всех сезонных осадков выпадет до 15-20 июня после чего погода резко изменится огромный антициклон начнет разогревать воздух до рекордных значений +33+38 днем и от +18+23 ночью влажность воздуха будет очень низкая 20-25 % атмосферное давление очень высокое 775-780 мм рт ст так что жара будет но до середины июня 30-ки ждать не стоит частые дожди и поступление влажного атлантического воздуха
ответить

111

сегодня, 19:37
50 % всех сезонных осадков выпадет до 15-20 июня после чего погода резко изменится огромный антициклон начнет разогревать воздух до рекордных значений +33+38 днем и от +18+23 ночью влажность воздуха будет очень низкая 20-25 % атмосферное давление очень высокое 775-780 мм рт ст так что жара будет но до середины июня 30-ки ждать не стоит частые дожди и поступление влажного атлантического воздуха
ответить

Котэ

сегодня, 19:28
Жрать всё равно нечего...
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