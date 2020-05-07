Атлантический циклон принесет с дождями небольшое похолодание

В ближайшие трое суток на погоду в Липецкой области будут влиять атмосферные фронты атлантического циклона, погода будет неустойчивой, с кратковременными дождями и грозами. Температура понизится. Среднесуточные температуры воздуха составят: 8 мая – 11-13 градусов тепла, что в пределах климатической нормы, 9 и 10 мая – 10-12 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем повсеместно кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 6 до 11 градусов тепла, днем будет от 13 до 18 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Температура ночью составит от 7 до 9 градусов тепла, днем ожидается от 15 до 17 градусов тепла.

День 8 мая стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +30 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1912 году – 1 градус мороза.