В 75 дворах Липецка прозвучат около ста залпов салюта

9 мая в 22.00 в 75 дворах Липецка будет запущено около ста залпов салюта в честь Дня Победы. Организаторы салютов выбирают для их запуска максимально безопасные точки.



Как стало известно GOROD48, подготовкой салютов занимается волонтерское движение «Работаем вместе».



Волонтеры формируют карту, на которой будут отображены точки запуска. Эти точки отбираются по двум принципам - противопожарная безопасность и максимальна плотность населения.



Заниматься запуском преимущественно будут те же волонтеры. Перед этим они пройдут обучение в крупнейших пиротехнических фирмах Липецка.



Салют в честь 75-летней годовщины Победы оплачивается из внебюджетных средств.

