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В 75 дворах Липецка прозвучат около ста залпов салюта

28 1269
#День Победы #фейерверк
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В 75 дворах Липецка прозвучат около ста залпов салюта

9 мая в 22.00 в 75 дворах Липецка будет запущено около ста залпов салюта в честь Дня Победы. Организаторы салютов выбирают для их запуска максимально безопасные точки.

Как стало известно GOROD48, подготовкой салютов занимается волонтерское движение «Работаем вместе». 

Волонтеры формируют карту, на которой будут отображены точки запуска. Эти точки отбираются по двум принципам - противопожарная безопасность и максимальна плотность населения. 

Заниматься запуском преимущественно будут те же волонтеры. Перед этим они пройдут обучение в крупнейших пиротехнических фирмах Липецка. 

Салют в честь 75-летней годовщины Победы оплачивается из внебюджетных средств.
28 1269
#День Победы #фейерверк
3

Комментарии (29)

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VZ

16 секунд назад
Макарыч, а помним мы это и без китайских салютов.
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VZ

52 секунды назад
Макарыч, пенсионеры разные. Есть работающих, есть с высокой пенсией. А кому то и 160 рубликов тоже деньги. Только думаю, что в этом году будет в несколько раз больше траты.
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Татьяна

1 минуту назад
VZ, с этом полностью согласна. Но я отвечала тем, кто говорит, что маски очень догорие
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VZ

1 минуту назад
Татьяна, а в целом, к тому, что не гоните, что пенсии нормальные.
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Макарыч

2 минуты назад
VZ, коль считать умеешь- считай: 7 млрд. на 43,5 миллиона пенсионеров ( по данным на 2020 год.) Получается по 160 рубликов. А салют- это в честь погибших и тех, кто помнит
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VZ

2 минуты назад
Татьяна, сейчас будет не на что!
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Татьяна

3 минуты назад
VZ, согласно семейного кодекса РФ, дети обязаны содержать своих нетрудоспособных родителей
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VZ

4 минуты назад
Татьяна, А может ли защитить марлевая повязка от коронавируса и других вирусов и бактерий ? Нет, не может. Так как вирус настолько мал, в тысячи раз мельче, чем расстояние между нитками марлевых повязок, что он на своем пути не встречает никакого препятствия. Надежное средство, чтобы не заразиться, это сильный иммунитет, а также отсутствие контактов с другими людьми, карантин, если такое возможно.
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Товарищь

4 минуты назад
Надоела уже пропоганжа миллитаризма!
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VZ

5 минут назад
Пенсия, у меня тоже все работающие. 15 тыс на отца и мать пенсия на двоих. Из них на коммуналку и лекарства 10-12 уходит. Если бы не помогал, то х з на что бы они ели. А сейчас и компания в которой работал банкротом стала в связи с "самоизоляцией".
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