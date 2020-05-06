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В 75 дворах Липецка прозвучат около ста залпов салюта
9 мая в 22.00 в 75 дворах Липецка будет запущено около ста залпов салюта в честь Дня Победы. Организаторы салютов выбирают для их запуска максимально безопасные точки.
Волонтеры формируют карту, на которой будут отображены точки запуска. Эти точки отбираются по двум принципам - противопожарная безопасность и максимальна плотность населения.
Заниматься запуском преимущественно будут те же волонтеры. Перед этим они пройдут обучение в крупнейших пиротехнических фирмах Липецка.
Салют в честь 75-летней годовщины Победы оплачивается из внебюджетных средств.
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Татьяна
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Макарыч
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Татьяна
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