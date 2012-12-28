На время ремонта теплосетей на Соколе пустят бесплатный автобус для объезда

Врио мэра Липецка пообещал сократить сроки ремонта.

Михаил Щербаков, побывав на Соколе и оценив ситуацию с ремонтом теплосетей в микрорайоне, поделился планами как будет жить микрорайон во время «большого раскопа»:«…Сроки удалось значительно сократить – первоначально работы планировались на 2 месяца.На участке улицы Франко работы начнём 27 июня и планируем завершить до 14 июля.Для удобства жителей будет организован временный бесплатный маршрут №2к по кольцевой схеме с конечной остановкой «ул. Доменщиков» со всеми остановками по ходу движения. Остальные временные изменения схем маршрутов – на карточках.На улице Пожарского (от дома №3) до улицы Баумана, а также на участке от старой автостанции «Сокол» до улицы Баумана сроки начала работ такие же, завершение – до 24 июля.Отдельно обсудили перекрытие участка улицы Баумана. Окончательное решение будет принято ближе к 20 июля. Сейчас задача – найти возможность провести работы без перекрытия движения. Если это окажется невозможным, ограничение будет введено на минимальный срок – не более 10 дней вместо ранее планировавшихся трех недель…»