Общество
767
сегодня, 09:29
2
На время ремонта теплосетей на Соколе пустят бесплатный автобус для объезда
Врио мэра Липецка пообещал сократить сроки ремонта.
«…Сроки удалось значительно сократить – первоначально работы планировались на 2 месяца.
На участке улицы Франко работы начнём 27 июня и планируем завершить до 14 июля.
Для удобства жителей будет организован временный бесплатный маршрут №2к по кольцевой схеме с конечной остановкой «ул. Доменщиков» со всеми остановками по ходу движения. Остальные временные изменения схем маршрутов – на карточках.
На улице Пожарского (от дома №3) до улицы Баумана, а также на участке от старой автостанции «Сокол» до улицы Баумана сроки начала работ такие же, завершение – до 24 июля.
Отдельно обсудили перекрытие участка улицы Баумана. Окончательное решение будет принято ближе к 20 июля. Сейчас задача – найти возможность провести работы без перекрытия движения. Если это окажется невозможным, ограничение будет введено на минимальный срок – не более 10 дней вместо ранее планировавшихся трех недель…»
2
0
2
2
0
Комментарии (2)