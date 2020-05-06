Житель Липецка дважды обманул знакомого: ущерб составил 500 тысяч рублей

Полицейские задержали 39-летнего липчанина, обвиняемого в крупном мошенничестве.

Жертвой задержанного стал его 39-летний знакомый - директор коммерческой фирмы. Еще в середине января этого года директор обратился в полицию с заявлением о двух преступлениях: сначала его знакомый взял в долг 300 000 рублей, а затем получил еще 200 000 на выполнение заказа. Одолженные деньги знакомый не вернул и заказ не выполнил.

- В сентябре 2018 года подозреваемый под расписку взял у директора фирмы 300 000 рублей. Спустя некоторое время он заключил с директором договор на монтаж системы видеонаблюдения на территории его организации и взял за оборудование и работу еще 200 000 рублей. Сроки возврата долга и выполнения работ подозреваемый все время переносил, а потом и вовсе перестал выходить с кредитором и заказчиком на связь, - рассказали в пресс-службе областного управления МВД

Полицейские отыскали и задержали 39-летнего мужчину, он рассказал, что потратил чужие деньги на личные нужды.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.