Происшествия

сегодня, 14:04

Житель Липецка дважды обманул знакомого: ущерб составил 500 тысяч рублей

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#мошенничество
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Житель Липецка дважды обманул знакомого: ущерб составил 500 тысяч рублей

Полицейские задержали 39-летнего липчанина, обвиняемого в крупном мошенничестве.

Жертвой задержанного стал его 39-летний знакомый - директор коммерческой фирмы. Еще в середине января этого года директор обратился в полицию с заявлением о двух преступлениях: сначала его знакомый взял в долг 300 000 рублей, а затем получил еще 200 000 на выполнение заказа. Одолженные деньги знакомый не вернул и заказ не выполнил.

- В сентябре 2018 года подозреваемый под расписку взял у директора фирмы 300 000 рублей. Спустя некоторое время он заключил с директором договор на монтаж системы видеонаблюдения на территории его организации и взял за оборудование и работу еще 200 000 рублей. Сроки возврата долга и выполнения работ подозреваемый все время переносил, а потом и вовсе перестал выходить с кредитором и заказчиком на связь, - рассказали в пресс-службе областного управления МВД

Полицейские отыскали и задержали 39-летнего мужчину, он рассказал, что потратил чужие деньги на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.
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#мошенничество
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Комментарии (2)

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Мутной истории

14 минут назад
Какой аванс...Черным по белому...300 в долг взял и не отдал, 200 взял, как аванс и ничего делать не стал
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мутная история

30 минут назад
то ли в долг взял-под проценты? то ли подписал договор на выполнение работ и получил аванс?.а причем тут полиция-гражданские правоотношения,не так? и таких случаев масса,о чем писать?
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