В России
40 минут назад
Вступил в силу запрет на продажу спиртного в жилых домах
Исключение - заведения с площадью зала обслуживания посетителей не менее 20 кв.м.
С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщает «Коммерсант». Запрет в первую очередь направлен на борьбу с так называемыми "наливайками" — небольшими барами на первых этажах. Продажа разрешается в тех заведениях, у которых зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 кв. м.
Одной из причин принятия закона стали многочисленные обращения и жалобы граждан, недовольных нарушением общественного порядка на прилегающих к многоквартирным домам территориях, во дворах и на детских площадках.
Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон 24 апреля.
Теперь продавать алкоголь можно в специально оборудованном помещении, предназначенном для потребления готовой кулинарной продукции. Регионы при этом смогут вводить дополнительные ограничения вплоть до запрета.
Одной из причин принятия закона стали многочисленные обращения и жалобы граждан, недовольных нарушением общественного порядка на прилегающих к многоквартирным домам территориях, во дворах и на детских площадках.
Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон 24 апреля.
Теперь продавать алкоголь можно в специально оборудованном помещении, предназначенном для потребления готовой кулинарной продукции. Регионы при этом смогут вводить дополнительные ограничения вплоть до запрета.