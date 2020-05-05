В России

40 минут назад

Вступил в силу запрет на продажу спиртного в жилых домах

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Вступил в силу запрет на продажу спиртного в жилых домах

Исключение - заведения с площадью зала обслуживания посетителей не менее 20 кв.м.

С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщает «Коммерсант». Запрет в первую очередь направлен на борьбу с так называемыми "наливайками" — небольшими барами на первых этажах. Продажа разрешается в тех заведениях, у которых зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 кв. м.

Одной из причин принятия закона стали многочисленные обращения и жалобы граждан, недовольных нарушением общественного порядка на прилегающих к многоквартирным домам территориях, во дворах и на детских площадках.

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон 24 апреля.

Теперь продавать алкоголь можно в специально оборудованном помещении, предназначенном для потребления готовой кулинарной продукции. Регионы при этом смогут вводить дополнительные ограничения вплоть до запрета.
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