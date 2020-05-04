Спорт

сегодня, 17:58

Кубок ректора ЕГУ отправят победителям по почте

2 286
#Шахматы
Кубок ректора ЕГУ отправят победителям по почте

Ценные посылки ждут в Санкт-Петербурге и Краснодаре.

Первый on-line турнир по шахматам на Кубок ректора ЕГУ собрал 114 студентов из 30 вузов.

Как сообщили GOROD48 организаторы турнира, среди участников были и весьма титулованные спортсмены: например, Анастасия Быкова (на фото вверху), носящая высший титул в шахматах – мастера ФИДЕ, трехкратная чемпионка России среди девушек.

Неудивительно, что Быкова, представлявшая Кубанский государственный университет (Краснодар), в итоге и стала чемпионкой. Второе место заняла Камила Назарова (Уфимский государственный нефтяной технический университет), третье – Дарья Жекотова (Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск).

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Камила Назарова

У юношей победил представитель Санкт-Петербурга Александр Брюшнин (Высшая школа экономики), «серебро» завоевал Иван Володин (Пермский государственный национальный исследовательский университет), а «бронзу» получил Даниэль Бадалян (Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет).

Спортсмены Липецкой области в призёры не попали, увы, ни на одном из трёх этапов.

Все игры проходили по Интернету в условиях самоизоляции. Организаторы добавили, что победители и призёры получат грамоты, медали и кубки – всё это будет отправлено им по почте.

2 286
#Шахматы

Комментарии (2)

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ппц

19 минут назад
а почему женщины с парнями не выступают?
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Как гость

21 минуту назад
Нормальная шахматистка, чо...
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