Кубок ректора ЕГУ отправят победителям по почте

Ценные посылки ждут в Санкт-Петербурге и Краснодаре.

Первый on-line турнир по шахматам на Кубок ректора ЕГУ собрал 114 студентов из 30 вузов.

Как сообщили GOROD48 организаторы турнира, среди участников были и весьма титулованные спортсмены: например, Анастасия Быкова (на фото вверху), носящая высший титул в шахматах – мастера ФИДЕ, трехкратная чемпионка России среди девушек.

Неудивительно, что Быкова, представлявшая Кубанский государственный университет (Краснодар), в итоге и стала чемпионкой. Второе место заняла Камила Назарова (Уфимский государственный нефтяной технический университет), третье – Дарья Жекотова (Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск).







Камила Назарова



У юношей победил представитель Санкт-Петербурга Александр Брюшнин (Высшая школа экономики), «серебро» завоевал Иван Володин (Пермский государственный национальный исследовательский университет), а «бронзу» получил Даниэль Бадалян (Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет).

Спортсмены Липецкой области в призёры не попали, увы, ни на одном из трёх этапов.

Все игры проходили по Интернету в условиях самоизоляции. Организаторы добавили, что победители и призёры получат грамоты, медали и кубки – всё это будет отправлено им по почте.