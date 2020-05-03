Общество

51 минуту назад

Приставы не сумели продать имущество, принадлежащее должнику

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#Приставы #УФССП #долги
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Приставы не сумели продать имущество, принадлежащее должнику

Ситуация с долгом разрешилась весьма мудрёным способом.

В щекотливую ситуацию попали судебные приставы, пытаясь добиться выплаты задолженности в 311 тысяч рублей с должника-организации в пользу строительной компании. В итоге кредитору пришлось… самому доплачивать должнику.

Как сообщили в ведомстве, по этому делу приставы арестовали и передали на реализацию колёсный трактор, принадлежащий должнику, стоимостью 442 тысячи рублей. Однако покупателя на технику так и не нашлось. Должник тем временем пытался расплатиться и в результате долг уменьшился до 222,5 тысячи рублей.

Выход из ситуации нашёлся с неожиданной стороны: организация кредитор выразила готовность оставить трактор у себя, но поскольку он стоил почти в два раза больше, чем оставшийся долг, то строительная компания еще и выплатила разницу ответчику. Таким мудрёным способом спор был урегулирован.

Фото shopdockers.ru



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#Приставы #УФССП #долги
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Комментарии (1)

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Кирилл

9 минут назад
Вы хоть сами понимаете абсурдность своей новости? В какую ещё щекотливую ситуацию попали судебные приставы?)))))) наше сми одно лучше другого))))))))
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