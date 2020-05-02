ДТП у Пасечек собрало десятки жителей цыганского поселка

На помощь к инспекторам ГИБДД приехали полицейские.

Поздно вечером 1 мая в Липецке у села Пасечки столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «Лада Калина».



По предварительной версии, водитель «Калины» нарушил очерёдность проезда.



К приезду наряда ДПС, предполагаемого виновника аварии пришли поддержать друзья - несколько десятков человек. Они окружили машину инспекторов и вели себя вызывающе. В итоге инспекторов ГИБДД приехали охранять полицейские.



