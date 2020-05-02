Происшествия

26 минут назад

ДТП у Пасечек собрало десятки жителей цыганского поселка

3 573
#авария #ДТП
ДТП у Пасечек собрало десятки жителей цыганского поселка

На помощь к инспекторам ГИБДД приехали полицейские. 

Поздно вечером 1 мая в Липецке у села Пасечки столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «Лада Калина». 

По предварительной версии, водитель «Калины» нарушил очерёдность проезда.  

К приезду наряда ДПС, предполагаемого виновника аварии пришли поддержать друзья - несколько десятков человек. Они окружили машину инспекторов и вели себя вызывающе. В итоге инспекторов ГИБДД приехали охранять полицейские.

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#авария #ДТП

Комментарии (3)

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Кот Базилио и Лиса Алиса

3 минуты назад
Ехали цыгане х догонишь, пели они песни х поймешь.
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777

7 минут назад
Цыгане совсем оборзели- в центре города, на пл.Победы они уже несколько лет, как оккупировали территорию перед магазином "Пятерочка" и ТД "Победа", скупают все ворованное и торгуют фейковым товаром.Полиции видимо хорошо отстегивают, если это им позволяют так жить.А где наша Росгвардия? Или они только мирные митинги могут разгонять?
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Народ

10 минут назад
Цыгане жиквут как при комунизме газ бесплатно электричество тоже все воруют их отрезают и все бесполезно а когда они работали
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