Происшествия

сегодня, 18:37

В Липецке загорелся садовый домик

3 2400
#пожар

Огонь уничтожил кровлю строения.

В 17:45 на пульт пожарных поступило сообщение о возгорании садового домика в районе 10 Шахты, на 16-ой линии СНТ "Металлург 2".

- На тушение возгорания выезжали два отделения пожарных частей. Сгорела вся кровля садового домика площадью 30 квадратных метров. Пострадавших нет, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.

Объятое огнем строение попало на видео.

3 2400
#пожар

Комментарии (3)

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Полыхает

5 минут назад
Гражданская война ,от зари до темна, Много в поле тропинок, только правда одна - Путин вор !.
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Гость

сегодня, 19:20
Поджег 100% чтоб купить за без ценок.
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Калдырь

сегодня, 19:20
самоизолировались на даче, отмечали 1 Мая.
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