В Липецке загорелся садовый домик

Огонь уничтожил кровлю строения.

В 17:45 на пульт пожарных поступило сообщение о возгорании садового домика в районе 10 Шахты, на 16-ой линии СНТ "Металлург 2".- На тушение возгорания выезжали два отделения пожарных частей. Сгорела вся кровля садового домика площадью 30 квадратных метров. Пострадавших нет, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.Объятое огнем строение попало на видео.