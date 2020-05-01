Происшествия
сегодня, 18:37
В Липецке загорелся садовый домик
Огонь уничтожил кровлю строения.
В 17:45 на пульт пожарных поступило сообщение о возгорании садового домика в районе 10 Шахты, на 16-ой линии СНТ "Металлург 2".
- На тушение возгорания выезжали два отделения пожарных частей. Сгорела вся кровля садового домика площадью 30 квадратных метров. Пострадавших нет, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.
Объятое огнем строение попало на видео.
- На тушение возгорания выезжали два отделения пожарных частей. Сгорела вся кровля садового домика площадью 30 квадратных метров. Пострадавших нет, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.
Объятое огнем строение попало на видео.
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