21-летний житель Данкова забил знакомого насмерть битой и ограбил случайного встречного

Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 21-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве и грабеже.



По данным следствия, вечером 1 февраля 2020 года обвиняемый, вооружившись деревянной битой, с компанией друзей приехал к 25-летнему знакомому, которого он подозревал в торговле наркотиками. Не знавший цели приезда гостей хозяин впустил их в квартиру. Там обвиняемый нанес ему удар битой по голове. После чего потерпевшего вывезли к лесопосадкам, где обвиняемый продолжил его избиение, на глазах очевидцев нанеся многочисленные удары битой по всему телу. От полученных травм потерпевший скончался. Оставив потерпевшего в поле, компания молодых людей покинула место преступления.



- Кроме этого, следствием установлен еще один эпизод преступной деятельности обвиняемого. Находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории гаражного массива рано утром 24 ноября 2019 года, он увидел стоящий автомобиль, на заднем пассажирском сиденье которого спал мужчина. Обвиняемый решил ограбить мужчину, открыл дверь машины и стал наносить ему удары кулаками. Потерпевший пустился бежать, однако обвиняемый его догнал и нанес ему не менее 10 ударов кулаками и ногами, в том числе по голове.Затем сорвал с шеи потерпевшего серебряную цепочку, вытащил из кармана его куртки мобильный телефон и скрылся с места преступления, - сообщает пресс-службе Следственного управления СК РФ по Липецкой области.



На время предварительного следствия обвиняемый заключен под стражу. При предъявлении доказательств он признался в содеянном и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, в основе которой показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз.



Материалы уголовного дела уже в ближайшее время будут направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

