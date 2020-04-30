сегодня, 17:23
21-летний житель Данкова забил знакомого насмерть битой и ограбил случайного встречного
Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 21-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве и грабеже.
- Кроме этого, следствием установлен еще один эпизод преступной деятельности обвиняемого. Находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории гаражного массива рано утром 24 ноября 2019 года, он увидел стоящий автомобиль, на заднем пассажирском сиденье которого спал мужчина. Обвиняемый решил ограбить мужчину, открыл дверь машины и стал наносить ему удары кулаками. Потерпевший пустился бежать, однако обвиняемый его догнал и нанес ему не менее 10 ударов кулаками и ногами, в том числе по голове.Затем сорвал с шеи потерпевшего серебряную цепочку, вытащил из кармана его куртки мобильный телефон и скрылся с места преступления, - сообщает пресс-службе Следственного управления СК РФ по Липецкой области.
На время предварительного следствия обвиняемый заключен под стражу. При предъявлении доказательств он признался в содеянном и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, в основе которой показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз.
Материалы уголовного дела уже в ближайшее время будут направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
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