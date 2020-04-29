Атмосферные фронты принесут в Липецкую область небольшие дожди

30 апреля, 1 и 2 мая влияние на погоду в Липецкой области будут оказывать атмосферные фронты западного циклона, местами пройдут небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят: 30 апреля и 1 мая – 12-13 градусов тепла, что в пределах нормы, 2 мая – 15-16 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от 6 до 11 градусов тепла, днем будет от 17 до 22 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью составит от 7 до 9 градусов тепла, днем ожидается от 15 до 17 градусов тепла.



День 30 апреля стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +28 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1961 году – 5 градусов мороза.





