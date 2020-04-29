Мошенники собирают деньги на несуществующие штрафы для трех елецких храмов

Деятельность трех храмов в Ельце была приостановлена из-за работы в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Липецкий областной суд со ссылкой на Елецкий городской суд предупреждает о деятельности мошенников, которые от лица трех елецких храмов собирают деньги на погашения штрафов.



Как сказано в официальном сообщении суда, трём православным религиозным организациям назначены административные наказания в виде приостановления деятельности, но не штрафы.



В то же время мошенники просят неравнодушных граждан собрать 250 тысяч рублей якобы «для погашения штрафа». Однако административной ответственности в виде штрафа по данным делам не назначалось.



17 апреля 2020 года Елецким городским судом приходы Вознесенского Собора , Успенского храма и храма Елецкой Иконы Божией Матери Ельца были признаны виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).



Им назначены административные наказания в виде приостановления деятельности, запретив им допуск в храмы физических лиц, не являющихся служителями храма, для проведения религиозных церемоний, путем закрытия главных входов в храмы, сроком на 14 суток.



Из протоколов об административных правонарушениях, составленных специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора следует, что приходы допустили в условиях введения в Липецкой области режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 невыполнение санитарно – противоэпидемиологических мероприятий, установленных п. 1.6 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 13.03.2020 №6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019» по ограничению проведения массовых мероприятий.



В вышеуказанных храмах осуществлялось проведение религиозных церемоний с большим количеством прихожан, что могло стать причиной распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019.



Руководство судебной системы Липецкой области просит граждан не поддаваться на уловки мошенников и не перечислять денежные средства на неизвестные счета.



В случае возникновения подобных мошеннических действий рекомендуется обращаться в правоохранительные органы для принятия мер по установлению виновных лиц и привлечению их к предусмотренной законом ответственности.